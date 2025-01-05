Özel: En düşük emekli maaşını asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Meclis’teki bütün milletvekillerine sesleniyorum. 14 bin lira değil en düşük emekli maaşını, hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım” dedi.

Fotoğraf: Özgür Özel / X

Özel, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı’nın 110’uncu yılı anma etkinliklerine katıldı. CHP genel başkanı yürüyüş boyunca vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Sarıkamış programının ardından partisinin Erzurum örgütünün düzenlediği halk buluşmalarına katılan Özel ANKA’nın aktardığına göre şunları söyledi:

* Dün gece elimizde meşalelerle Sarıkamış’taydık. Bu sabah sekiz buçuk kilometrelik o şanlı yolu, hep birlikte yürüdük.

* Emeklilerimiz, emekçilerimiz, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaflar büyük sıkıntılar çekiyor. Sıkıntıların kökünde adaletsizlik var. Bu iktidar gelir adaletini sağlayamıyor. Zenginler servetine servet katarken yoksullar eziliyor.

* Bu iktidar adalet sarayları yapıyor ama mahkemelerde adaleti sağlayamıyor. Siyasallaşan yargı, iktidardan olmayanlar için sopa görevi görüyor, yıldırmaya çalışıyor. Bu iktidar sosyal adaleti sağlayamıyor. Toplum kesimleri arasındaki her türlü eşitsizlik, dengesizlik ve yarılma gitgide artıyor.

* Bugün bu milletin en büyük sorunu şüphesiz geçim sıkıntısı. Açıkladığı enflasyon oranıyla işçinin, memurun, emeklinin maaşını belirleyen bir kurum var. Adı TÜİK.

* Bu hükümetin beğenmediği, her kötülüğü işaret ettiği, kendinden önceki üçlü koalisyon, Ecevit’in son başbakanlığında en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Bugün emekliye 14 bin lira veren, vermeyi hesap eden bir iktidarla karşı karşıyayız.

* Biz gelecekte yeniden en düşük emekli maaşını bir buçuk asgari ücret elbette yapacağız.

* Ama hiç değilse bu karda, kışta, bu zorlukta, bu yoklukta, bu yoksullukta emeklinin hayata tutunabilmesi için buradan bütün siyasi partilere, Meclis’teki bütün milletvekillerine sesleniyorum. Gelin, bu kötülüğe sessiz kalmayalım. Kanuna el kaldıracak, oy verecek olanlar bizleriz.

* 14 bin lira değil en düşük emekli maaşını, hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım. Bu emeklinin çilesini bitirelim.

* Türkiye’de herkes sizi artık emeklinin, emekçinin, yoksulun erişemediği ama herkesin çok sevdiği, çok özlediği cağ kebabınızla hatırlıyor.

* Erzurumlu bir asgari ücretli, geçen yıl 17 bin lira alıyordu. Cağ kebabının şişi geçen 50 liraydı. Doğru mu? Yani bir asgari ücretli asgari ücretiyle gitse, 340 şiş cağ kebabı alıyordu. Şimdi 22 bin 104 lira yapmış. Ama cağ kebabının şişi 100 lira olmuş, doğru mu? Tayyip bey geçen yıl verdiğin asgari ücret 340 şiş alırken bugün 221 şiş alıyor.