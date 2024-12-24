30'un altına yokuz diyen Özel: İşçileri gücünü kullanmaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete X platformundan tepki gösterdi.

Asgari ücretin 30 bin liranın altında olması durumda ‘memleketi dar edeceğiniz’ söyleyen Özel, “Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum” dedi.

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Özel, partisinin grup toplantılarında sık sık “Bu memleketi size dar edeceğiz. 30’un altında biz yokuz” demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

Özel karar X hesabından şöyle tepki gösterdi:

“Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL’lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir.

Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir.

İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler.

Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum.”