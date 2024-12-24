Bakan açıkladı: Asgari ücret 22 bin 104 lira

Asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira oldu. Rakamın belirlendiği toplantıya işçileri temsil eden Türk-İş katılmadı.

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Asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantı ani bir kararla bu akşam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıya Türk-İş katılmadı.

Türk-İş, üçüncü toplantı sonrası ‘işçilerin talep ettiği asgari ücreti’ 29 bin 583 lira olarak açıklamış, altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Türk-İş’in açıklamasında ‘bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya’ katılmama kararı aldıkları duyuruldu.

Bakan Işıkhan, asgari ücreti açıklarken ‘enflasyona mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etmek durumunda’ olduklarını söyledi.

Buna göre 2025’te geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. 2024 asgari ücreti net 17 bin 2 liraydı. Yani yüzde 30’luk bir artış oldu.

Işıkhan’ın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da X hesabından ücreti doğruladı: “2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”

Ayrıca işverene asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Türk-iş toplantıya katılmadı

Toplantıya katılmayan Türk-İş Yönetim Kurulu şu açıklamayı paylaştı:

“Türk-İş Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü ‘asgari ücret’ gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Türk-İş Başkanlar Kurulu hazırlanan teklifi makul ve dengeli bulmuş, bunun altında yapılacak bir teklif durumunda ‘masada yer alınmaması’ kararını almıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı ‘karar için’ toplantıya çağrılmıştır. Türk-İş Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır.”