Özel, Türk-İş'te: Bu bir felaket ama yılgınlığa düşmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti: “Hepimize geçmiş olsun bu bir felaket ancak yılgınlığa düşmeyeceğiz ve mücadele edeceğiz.”

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2025’te uygulanacak asgari ücret dün akşam apar topar yapılan bir toplantıyla yüzde 30 zamla 22 bin 104 olarak açıklandı. İşverene sunulan destekse 700 liradan bin liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete son bir ‘iyileştirme’ yapacağı yönünde bir beklenti vardı ancak bu gerçekleşmedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan yeni asgari ücretin ‘hayırlı olmasını’ dileyerek “Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na işçileri temsilen katılan Türk-İş’in genel başkanı Ergün Atalay “İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar” diye tepki gösterdi ve ‘komisyon yapısında yasal düzenleme yapılmadıkça’ toplantılara katılmayacaklarını duyurdu.

Karara karşı 28 Aralık’ta Ankara Tandoğan’da miting düzenleme kararı alan CHP’de Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

Yeni asgari ücreti ‘felaket’ olarak niteleyen Özel “Yılgınlığa düşmeyeceğiz ve mücadele edeceğiz. Yapılacak ilk seçimde de iktidardan düşecekler” dedi.

Özel’in basın toplantısındaki açıklamaları özetle şöyle:

‘Beyler 5 bin lira zam yaptılar’

* Bir ziyaret tatsız bir nedenle yapılıyor. 2025 için asgari ücretin ne kadar olacağı tartışma konusu. Hiç şüphe yok ki hatırlamamız gereken husus 2023’te 14 ve 28 Mayıs arasında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki turunda da sayın Erdoğan, yüksek enflasyonlu dönemde olduklarını, enflasyonun tek haneli olduğu yıllarda asgari ücreti gerekirse üç ayda bir güncellemek gerektiğini söylemişti. Seçim geldi, geçti. 2024 yılında 17 bin 2 lira olarak belirlendi ve 1 yıl boyunca 1 kuruş zam almadı.

* Türkiye’de ücretlilerin yüzde 56’sı asgari ücret alıyor. Ücretlerin yüzde seksen beşi asgari ücret artışından doğrudan etkileniyor çünkü asgari ücretin bir miktar üzerinde alıyor ve ona göre zam görüyor. Böyle olunca on işçiden neredeyse dokuzu unu etkileyen bir süreç.

‘Asgari ücretli TÜİK’in pinpon topunu yemiyor’

* Çünkü asgari ücretli TÜİK’in pinpon topunu yemiyor, çocuğu kalem istediğinde, bakır çubuk veriyor ona.

‘Türk-İş’in katılmaması önemli’

* Süreci yakından takip ettik. TÜRK-İŞ’in bu dönem işçilerle beraber ilan ettiği talep de yeterli değil ancak bizim talebimize yakın olması önemlidir. Dün emrivakiyle ilan edilen asgari ücret açıklamasına katılmamalarına da önemli buluyorum. Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammın bir dayatma olduğunu belirtiyoruz. Bu asgari ücret 7 bin lira geri geldi. Beyler 5 bin lira zam yaptılar.

* Sendikaların iyisi olur, kötüsü olur ama en kötü sendika sendikasız olmaktan iyidir. Siz katıldıkça sendikalar güçlenirler. Ben tüm emekçi kardeşlerimi ne olursa olsun kendi işyerlerinde, iş kollarında kendilerine yapılan sendikalı olma tekliflerine doğrudan dört elle sarılmaya ve bu konuda birlik olmaya davet ediyorum. Çünkü eğer işçiler sendikalıysa, işçilerin asgari ücret gibi bir sorunları olmaz.

‘Mücadele edeceğiz’

* Hepimize geçmiş olsun bu bir felaket. Ancak yılgınlığa düşmeyeceğiz ve mücadele edeceğiz. Yapılacak ilk seçimde de iktidardan düşecekler

‘Bundan sonra sahadayız’

* Bizim bu meseleye tahammüllü yaklaşmamız mümkün değil. Cumartesi Tandoğan’da yapılacak mitingde varız. MYK toplantısında aldığımız karar gereğince bundan sonra sahadayız.

* Bu asgari ücretle geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olur. Türkiye’de emekten yana, emekçiden yana bir iktidarın kurulması için mücadele edeceğiz.