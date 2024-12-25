Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Sözümüze sadık kaldık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin ‘hayırlı olmasını diledi’: “Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık.”

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Erdoğan’ın asgari ücrete son bir ‘iyileştirme’ yapacağı yönünde bir beklenti vardı ancak bu gerçekleşmedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP’yi “Emeklinin, memurun, işçinin esnafın hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirmeyiz, yedirtmeyiz” sözleriyle hedef aldı ve sözü belediyelerin SGK borçlarına getirdi: “Tıpış tıpış ödeyeceksiniz.”

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

‘Şam’ın kahraman evlatları’

* Şam’ın kahraman evlatlarını, zulme ve zalime boyun eğmeyen evlatlarını şahsım, partim ve ülkem adına saygıyla selamlıyorum, zaferleri hayırlı olsun diyorum. Bizleri bu günlere eriştiren, Suriye’nin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren Rabbimize hamt olsun.

‘Kaçış yok, SGK borçlarınızı ödeyeceksiniz’

* CHP’ye şimdi eski genel başkanları Bay Kemal’in cümleleriyle şunu söylemek isterim; ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK’ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.

‘Emeklinin, memurun, işçinin hakkını yedirmeyiz, yedirtmeyiz’

* Emeklinin, memurun, işçinin esnafın hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirmeyiz, yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine gelenler iş asgari ücrete gelince birden şahin kesiliyorlar. Çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan. Viraneye dönmüş muhalefetle karşı karşıyayız.

Asgari ücret mesajı: ‘Sözümüze sadık kaldık’

* 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün Meclis’e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

‘2025 daha iyi olacak’

* Enflasyon düşüyor, cari açığımız geriliyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor. İnşallah 2025 bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabırla çok daha güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politikalarını sarsmadan muhalefetin bizi sürüklemek istediği politizm tuzağına düşmeden önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yürüteceğiz

Cumhurbaşkanı özetle şöyle devam etti:

* Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek.

* Halep’te, Şam’da, Hama’da Humus’ta, Dera’da, Münbiç’te özgür Suriye bayrağıyla ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe, şad oluyoruz.

‘Terör örgütünü ortadan kaldıracağız’

* Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar örmeye çalışan terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütünün bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız var.

* Bizim tek gayemiz, Suriye’den başlayarak bölgemizin her karış toprağında barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır.

Üç haftadır Esed’in yasını tutanların, Şam’daki müttefiklerini kaybetmenin öfkesini, mazlumlardan çıkarma niyetleri şimdiden kendini belli ediyor.

Bakan soruları yanıtlamadı

Öte yandan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan grup toplantısında gazetecilerin asgari ücrete dair sorularını yanıtlamadı.













