Asgari ücretin detayları: İşverene maliyeti 30 bin 556 lira

22 bin 104 lira olarak açıklanan 2025 asgari ücretinin işverene maliyeti 30 bin 556 lira olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın dün akşam apar topar açıkladığı yeni asgari ücretin detayları netleşti:
- Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş
- Net 22 bin 104 lira 67 kuruş
- Sosyal Güvenlik Kurumu primi (işveren payı) 3 bin 640 lira 77 kuruş
- Asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş
- İşveren asgari ücret desteği 1000 lira
- İşsizlik sigortası primi 260 lira 6 kuruş