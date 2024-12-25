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Yaramazlara biraz batar!

Asgari ücretin detayları: İşverene maliyeti 30 bin 556 lira

22 bin 104 lira olarak açıklanan 2025 asgari ücretinin işverene maliyeti 30 bin 556 lira olacak.

Fotoğraf: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın dün akşam apar topar açıkladığı yeni asgari ücretin detayları netleşti:


  • Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş
  • Net 22 bin 104 lira 67 kuruş
  • Sosyal Güvenlik Kurumu primi (işveren payı) 3 bin 640 lira 77 kuruş
  • Asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş
  • İşveren asgari ücret desteği 1000 lira
  • İşsizlik sigortası primi 260 lira 6 kuruş

Bakan açıkladı: Asgari ücret 22 bin 104 lira

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