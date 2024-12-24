CHP asgari ücret gündemiyle yarın olağanüstü toplanıyor

22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin ardından CHP yarın sabah olağanüstü toplanıyor.

CHP’nin Ankara’daki genel merkezi. Fotoğraf: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Perşembe veya cuma yapılması planlanırken ani bir kararla bu akşama alınan toplantıya işçileri temsil eden Türk-İş katılmadı.

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Özel, asgari ücretle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) yarın 10:30’da Genel Merkez’de olağanüstü toplantıya çağırdı.