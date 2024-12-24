İmamoğlu: 22 bin 104 lira İstanbul'da bir aylık kira parası bile değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni asgari ücretle ilgili “22 bin 104 lira İstanbul’da sadece bir aylık kira parası bile değildir” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

‘Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

İmamoğlu asgari ücretle ilgili ilk değerlendirmesinde “Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek” dedi.

İmamoğlu ayrıca, cumhurbaşkanın ‘gerçeklerden ve halktan koptuğunu’ söyleyerek ek artış ve altı ay sonra yeniden düzenleme talebinde bulundu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek.

Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız ‘kararname’ kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin.”