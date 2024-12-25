İşverenler 'keyifli': 'Asgari ücret iki tarafa da önemli destek sağlayacak'

İşverenler, 22 bin 104 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti değerlendirdi: “Sürdürülebilir ve dengede bir rakam.”

Fotoğraf: Canva

2025’te uygulanacak asgari ücret dün akşam apar topar yapılan bir toplantıyla yüzde 30 zamla 22 bin 104 olarak açıklandı. İşverene sunulan destekse 700 liradan bin liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete son bir ‘iyileştirme’ yapacağı yönünde bir beklenti vardı ancak bu gerçekleşmedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan yeni asgari ücretin ‘hayırlı olmasını’ dileyerek “Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na işçileri temsilen katılan Türk-İş’in genel başkanı Ergün Atalay “İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar” diye tepki gösterdi ve ‘komisyon yapısında yasal düzenleme yapılmadıkça’ toplantılara katılmayacaklarını duyurdu.

Emekçiler yeni asgari ücrete sosyal medyadan tepki gösterirken, işverenlerse ‘keyifli’.

CNBC-e‘nin haberine göre işveren temsilcilerinin açıklaması şöyle:

TİM: Dengeler ve enflasyonla mücadeledeki kararlılık dikkate alındığını gösterdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: Çalışanların her zaman çok daha fazlasını hak ediyor ancak ekonomik dengeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yeni asgari ücret belirlenirken bu dengelerin ve özellikle enflasyonla mücadeledeki kararlılığın dikkate alındığını görüyoruz. Ben yüzde 30’luk zammın iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

MÜSİAD: İki tarafa da önemli bir destek sağlayacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı: 2025 için yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin hayırlı olması temenni ediyorum.

* Sayın cumhurbaşkanımızdan 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak yüzde 43.93 oranındaki yeniden değerleme oranını yüzde 30 seviyesine çekmesini takdirlerine arz ediyoruz. Bu düzenlemenin hem iş dünyamız hem de vatandaşlarımız için önemli bir destek sağlayacağına inanıyoruz.

ATO: Sorumlu yüksek enflasyon, rakam iki taraf için de sürdürülebilir

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseltildi. Bu rakamın hem çalışanlar hem de işverenler açısından sürdürülebilir ve dengede.

* Bugün yaşadığımız sorunların ve alım gücü kaybının esas sorumlusunun yüksek enflasyon olduğu gerçeğini, aynı durumun işveren açısından da yatırım ve üretimin önünde bir engel teşkil ettiğini unutmamamız gerekiyor.

* Bu açıdan işveren desteğinin de 700 liradan 1000 liraya yükseltilmesi önemli ve kıymetlidir. Bu adımların bizi en kısa sürede enflasyon baskısından kurtarmasını, faiz indiriminin önünü açmasını temenni ediyor, yeni asgari ücretin işçi ve işverenler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Anadolu Aslanları: Yeni asgari ücret mevcut ekonomi politikasının bir yansıması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın: Açıklanan asgari ücret mevcut ekonomi politikasının bir yansıması. Asgari ücrete gelen zamm zincirleme birçok kalemi de beraberinde tetikliyor. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalem bu durumdan etkileniyor. Hakeza, buradaki artış toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

* Tasarruf odaklı, sıkı para politikası uygulandığı bir ekonomi politikası yürütülüyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam da mevcut ekonomi politikasının bir yansıması oldu. Zor süreçlerde elde edilen kazanımların sürekliliği açısından hedef ekonomik politikalarla örtüştü.

* Ümit ediyoruz ki enflasyonla mücadele kapsamında dezenflasyon sürecinin de tesiriyle ekonomik bağlamda elde edilen kazanımların, yakalanan ivmenin çıktılarını 2025 yılının ikinci çeyreğinden itibaren daha net görmeye başlayacağız.

ÖNSİAD: Asgari ücretten ziyade alım gücü artırılmalı

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap: Yeni asgari ücretin ülkeye, çalışanlara ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. Çalışan ve işvere birbirinden ayrı düşünülemeyecek bir bütün.

* Bu doğrultuda, asgari ücretin siyasi bir argüman olarak kullanılmasını ve çalışan ve işveren arasında rekabet havası oluşturulmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Kontrolsüz ve aşırı asgari ücret artışlarının, çarpan etkisiyle maliyetleri artırarak raf fiyatlarının yükselmesine, nihai olarak da enflasyon artışına neden olduğunu ve alım gücünü zayıflattığını biliyoruz.

* Burada esas olan asgari ücretin dramatik olarak enflasyona sebep olacak şekilde artırılması değil, alım gücünün ve niteliğinin artırılması; bunun sürdürülebilir hale getirilmesidir. Açıklanan yeni asgari ücret uygulanmakta olan ve dezenflasyon etkisini her geçen gün daha fazla gördüğümüz makroekonomik politikalara uygun olarak hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından dengeli ve makul bir seviyede olduğunu değerlendiriyoruz.

* Açıklanan rakam orta ve uzun vadede enflasyonist baskıyı azaltacak ve alım gücüne olumlu katkı sağlayacak. Üretim ve istihdamı destekleyecek.