Erdoğan 'emekçiye müjde' sorusunu yanıtsız bıraktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 bin 104 olarak açıklanan ‘asgari ücrete iyileştirme’ sorusuna yanıt vermedi.

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Erdoğan’ın asgari ücrete son bir ‘iyileştirme’ yapacağı beklentisi vardı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan “İş asgari ücrete gelince çığırtkanlık yapıyorlar. Asgari ücret net yüzde 30 olarak 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldık. Bugün de CHP Meclis’e gelmeyecekmiş yolları açık olsun” demişti.

Medyascope‘un haberine göre grup toplantısı çıkışında bir muhabir, Erdoğan’a “Asgari ücrette emekçiler sizden bir müjde bekledi. Biraz daha artıracağınız tartışıldı” diye sordu.

Erdoğan soruya yanıt vermezken, yanındaki AKP’lilerin “Teşekkür ederiz, sağ olun” dediği duyuldu.