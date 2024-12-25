Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan 'emekçiye müjde' sorusunu yanıtsız bıraktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 bin 104 olarak açıklanan ‘asgari ücrete iyileştirme’ sorusuna yanıt vermedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın asgari ücrete son bir ‘iyileştirme’ yapacağı beklentisi vardı.


Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan “İş asgari ücrete gelince çığırtkanlık yapıyorlar. Asgari ücret net yüzde 30 olarak 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldık. Bugün de CHP Meclis’e gelmeyecekmiş yolları açık olsun” demişti.

Medyascope‘un haberine göre grup toplantısı çıkışında bir muhabir, Erdoğan’a “Asgari ücrette emekçiler sizden bir müjde bekledi. Biraz daha artıracağınız tartışıldı” diye sordu.

Erdoğan soruya yanıt vermezken, yanındaki AKP’lilerin “Teşekkür ederiz, sağ olun” dediği duyuldu.

Erdoğan’dan ‘asgari ücret’ açıklaması: Sözümüze sadık kaldık

Asgari ücretin detayları: İşverene maliyeti 30 bin 556 lira

Bakan açıkladı: Asgari ücret 22 bin 104 lira

30’un altına yokuz diyen Özel: İşçileri gücünü kullanmaya davet ediyorum

SON HABERLER

Volkan Konak'a veda

Sanatçı Volkan Konak için Levent’teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

33 yıllık eşi Selma Konak tabutun başında gözyaşlarıyla “Bana bunu nasıl yaptın Volkan?” diye haykırdı.