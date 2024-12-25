Türk-İş başkanı: TIR şoförü arayıp duruşumu tebrik etti

Asgari ücretin ‘apar topar’ belirlendiği toplantıya katılmayan Türk-İş’in genel başkanı Ergün Atalay “İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar” dedi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki toplantılarda önlerine bir rakam getirilmediğini söyleyen Atalay, şöyle konuştu:

“Mersin’den Engin Bingöl diye bir TIR şoförü ısrarla beni aradı, ‘Duruşunuzdan dolayı sizi tebrik ediyorum’ dedi. Ben Engin Bingöl’e teşekkür ediyorum.

Bu tır şoförü asgari ücretin nasıl yapıldığını biliyor da; okumuş insanların ‘Türk-İş gitti dün akşam gitti kabul etti’ demesinin anlamı yok. Biz dün de, ondan önce de yoktuk. Ayıptır, günahtır.

Bu ülkede önemli görevlerde olan insanların Türk-İş’i hedef göstermesi yazıktır, günahtır. Biz o masaya oturmadık. Biz o komisyonda sözümüzün dinlenmediğini, lafımızın geçmediğini gördük.”

Basın toplantısı yapan Atalay, şu açıklamaları yaptı:

‘Kararı asgari ücretliler versin’

* Her seferinde ifade ettiğimiz şu, bu kararı bizim bu komisyondaki arkadaşlarımız verecek. Bu kararı sendikacılar dışındaki asgari ücretli yaşayanlar versin. Her seferinde ifade ediyoruz. Zaman zaman deniyor ki sendikanın olduğu yerde asgari ücret olmaz, sendikanın olduğu yerde ikramiye olur, yol olur, yemek parası olur, sosyal hak olur. Ama sendikanın olmadığı yerde işte bunların hiçbiri olmaz.

‘Ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor’

Maalesef beş milyon asgari ücretli var ülkemizde. Son beş senedir asgari ücret geçim ücreti oldu. Geçmiş yıllarda ülkenin yüzde 20’siydi, şu anda ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor.

‘Toplantıya katılmayacağız’ dedik’

* Bu masada asgari ücretliler olsun ve onlar karar versin istedik biz. Taleplerini sizlerin önünde kamuoyuna açıkladık. Arkadaşlarımız 29 bin 583 lira talep ettiler. Aradan bir hafta geçti, perşembe, cuma olacak denirken dün akşam oldu toplantı.

* İmkan varsa enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere yapılmalı. Üç toplantıda masaya rakam gelmedi. Masada beş hükümet, Ticaret Bakanlığı var, Çalışma Bakanlığı var, Maliye Bakanlığı var… Bize şu rakamı uygun görüyoruz demediler. Mecbur kaldık geçen hafta TÜRK-İŞ’in talebini ilettik. Maalesef dün akşam üzeri bize haber verdiler. Bakan beyle konuştu, “Toplantı var” dediler. Arkadaşlarımızın her biri bir yerdeydi. Karar aldık, “Toplantıya katılmayacağız” dedik.

‘İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar’

Son 30 yıldır altı kere oy birliğiyle karar alınmış. İki kere hükümetle karar alınmıştı. Onun dışında 22 kez biz toplantıya katılmamış, şerh koymuşuz. Dün akşam rakamdan haberimiz yok, o yüzden “Bizim olmamızın anlamı yok” dedik. Biz bulanık suya giriyoruz, dün de öyleydi ondan önce de öyleydi… İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar.

‘Adil bir düzenleme olmazsa bir daha katılmayacağız’

* Komisyon adil değil. Anti demokratik. Yüksek hakem kurulu da adil değil. Adil bir düzenleme olmazsa Türk-İş olarak asgari ücret tespit komisyonuna bir daha katılmayacağız. Yeni bir komisyon düzenlemesi yaparlar. Adil bir düzenleme olursa katılırız. Buraya çıkmadan evvel DİSK ve HAK-İŞ başkanlarıyla konuştum. Adil bir komisyon olur, sözümüz geçer, yaptırımı olursa… Sözümüzün dinlenmediği yerde o komisyona bundan sonra katılmıyoruz.