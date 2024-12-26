Özel: Asgari ücrete indirim yaptılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar” dedi.

Özgür Özel. Fotoğraf: AA

Özel, Türkiye Ormancılar Derneği’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuştu.

Türkiye Ormancılar Derneğinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün teşvikiyle kurulan ilk sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu vurgulayan Özel şöyle konuştu:

“Atatürk’ün yeşile ve ormana verdiği önemi, Ankara’nın bozkırında adeta bir vaha olan Atatürk Orman Çiftliğini kurmasından anlamak mümkün.

Ancak bu çiftliğin vasiyetine aykırı şekilde yapılaşmaya açılması ve yeşil dokusunu kaybetmesi hepimizi çok üzen ve utandıran bir durum.“

Özel, 24 Aralık akşamı apar topar bir toplantıyla yüzde 30 zamla 22 bin 104 olarak açıklanan asgari ücreti eleştirdi. Türkiye’de asgari ücretin bir temel ücret haline geldiğini vurgulayarak bu durumun çalışanların ekonomik refahını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. CHP genel başkanı konuşmasına şöyle devam etti:

* Avrupa’da asgari ücret, işe yeni başlayanlar için geçerli bir alt sınırdır ve çalışanların yüzde 9’u bu ücreti alır. Almanya’da bu oran yüzde 6’dır.

* Ancak Türkiye’de durum çok farklı. Çalışanların yüzde 57’si asgari ücretle çalışıyor ve ücretlilerin yüzde 87’si asgari ücretten doğrudan etkileniyor. Bu, asgari ücretin artık temel ücret haline geldiğini gösteriyor.

* 11 ay önce verilen 17 bin 2 liralık asgari ücrette alım gücü 7 bin lira eridi. İki gece önce asgari ücrete beş bin lira zam verdiler, belki de cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar fiili şekilde.

* Biz çalışanların emeğinin karşılığını aldığı, alım gücünün arttığı bir Türkiye hedefliyoruz. Asgari ücret, temel ücret olmaktan çıkarılacak ve emeğiyle geçinen herkesin refah seviyesini yükseltecek politikalar hayata geçirilecek.