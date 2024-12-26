TÜİK'ten Özel'e 'pinpon topu' cevabı: Tüketici fiyat endeksinde yer almıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk-İş’te asgari ücretle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verdi. Yanıtta “Pinpon topu tüketici fiyat endeksi madde sepetinde yer almamakta olup, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

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2025’teki asgari ücret 24 Aralık akşamı apar topar bir toplantıyla yüzde 30 zamla 22 bin 104 olarak açıklandı. İşverene verilen destekse 700 liradan 1000 liraya yükseltildi.

Karara karşı 28 Aralık’ta Ankara Tandoğan’da miting düzenleme kararı alan CHP’de Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

Özel sendikadaki açıklamasında “Asgari ücretli TÜİK’in pinpon topunu yemiyor, çocuğu kalem istediğinde, bakır çubuk veriyor ona” demişti.

TÜİK, Özel’in söylemine yazılı açıklama yayınladı.

Kurum, Özel’in enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını söylerek kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler verdiğini savundu.

Açıklama şöyle:

“Kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış bilgilerle etkilemeye çalıştığı değerlendirildiğinden, teknik bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur. Pinpon topu ve bakır çubuk TÜFE madde sepetinde yer almamakta olup, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır.

TÜFE veri derleme, işleme ve yayımlama süreçlerine ilişkin tüm detaylar, TÜİK kalite güvencesi çerçevesinde de tanımlanmış ‘erişilebilirlik ve açıklık’ ilkeleri kapsamında TÜİK internet sayfasında yayımlanmaktadır.

TÜİK, enflasyon oranının tespiti için hane halklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir sepet oluşturmaktadır. Bu sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi hane halkının düzenli ödemeleri yer almaktadır.

Bu yıl itibarıyla 406 maddeden oluşan sepette ayrıca sigaradan, benzine, eğitimden sağlığa, giyimden ev eşyasına, hanelerin tüketim harcamalarında önemli yer tutan tüm mal ve hizmetler kapsanmaktadır.”