Özel, baba ocağında: 2025’te geçim yoksa seçim var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, baba ocağı Manisa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında “2025’te geçim yoksa seçim var diyoruz” dedi.

Özgür Özel. Fotoğraf: AA

Şehzadeler Belediyesi’nin Spil Çocuk Evi’nin açılışına katılan Özel, baba ocağı Manisa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Şehzadeler’in doğup büyüdüğü yer olması dolayısıyla kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Özel, ilçede ilk kez kadın belediye başkanının görev yaptığını söyledi.

24 Aralık akşamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın apar topar açıkladığı yeni asgari ücreti eleştiren Özel, ülke nüfusunun yüzde 57’sinin bu ücretle yaşadığını belirtip şöyle konuştu:

“Erdoğan öyle bir asgari ücret verdi ki, tarihte ilk kez asgari ücretlilerin cebine para koymadı, yılbaşında cebinden para aldı.

Bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret geçen sene verildiğinde beş çeyrek altın alıyordu. AK Parti gelmeden önce o çok eleştirilen ve hep en kötüsü diye gösterilen Ecevit’in koalisyon hükümetinde yedi çeyrek altın satın alabiliyordu.

Bugün verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla dört buçuk çeyrek altın alıyor.”

Özel, hükümetin en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmayı düşündüğünü söyleyerek şöyle devam etti:

* Sonra da emekliye ‘bu fiyatlarla, 14 bin maaşla temmuz ayına kadar geçin’ demeye hazırlanıyorlar.

* Çiftçinin, emeklinin, emekçinin parasını harcayacağı bu Manisa esnafının durumunu da düşünerek sayın Erdoğan’a bir kez daha sesleniyorum.

* Ne bu emekli maaşıyla, ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim oluyor. 2025’te geçim yoksa seçim var diyoruz.