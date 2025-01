Özel’den ‘kırmızı kart’ı eleştirenlere: Sıcak evlerinden burun büküp…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Birileri sosyal medyadan, birileri oturdukları sıcak evlerinden burun büküp ‘Ne yapacaksınız?’ diyor. Bu iktidara kırmızı kart gösteriyoruz hep beraber” dedi.

Fotoğraf: AA

Özel dün Mersin’de saat 15:00’da büyük bir sürpriz yapacağını açıklamış ve iktidara kırmızı kart göstermişti.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde temel atma töreninde konuşan Özel, şu açıklamaları yaptı:

“Birileri sosyal medyadan, birileri oturdukları sıcak evlerinden burun büküp ‘Ne yapacaksınız?’ diyor. Hazır mısınız emekliler? Bakın, öncelikle dünya kadar kadın var burada.

İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkıp kadına karşı şiddeti artıranlara; kırmızı kart! Emekliyi sefalet ücretine mahkûm edenlere, 14 bin 500 lira diyenlere; kırmızı kart! Asgari ücreti yüzde 30 zamlayıp, her birimizin cebinden 8’er bin lirayı alanlara, 30 bin lira asgari ücret yapmayanlara; kırmızı kart!

Tayyip Erdoğan’a emekliyi yok saydığı için kırmızı kart gösteriyoruz. Asgari ücretliyi yok saydığı için, çiftçiyi yok saydığı için kırmızı kart gösteriyoruz. Bu kırmızı kart bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin olduğu her yerde, her toplantıda, her pazarda, her işçi servisinde, tarlalarda, köylerde, bahçelerde… Nereye gidiyorsak, ayak basıyorsak orada… 973 ilçede sandık gelene kadar ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kartlarımızı gösteriyoruz. ‘Geçim oluyorsa, o zaman sorun yok’ dedik.

‘Sarı kartı 31 Mart’ta gördünüz’ dedik. Ama sizi duymadılar, sizin sesiniz olan bizi dinlemediler. Bundan sonra ondan bir şey istemek yok. Bu maaşlarla geçim var mı? Geçim olur mu? Geçim olmazsa, seçim var. Geçim yoksa, seçim var. Seçim gelene kadar, bundan sonra kırmızı kartlarımızla seçim istiyoruz. Kim şikâyet ediyorsa, kim seçim istiyorsa kartını alsın kaldırsın. Bu iktidara kırmızı kart gösteriyoruz hep beraber.”