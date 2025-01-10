CHP ‘kırmızı kart’ta ısrarlı: Aydın olmak muhalefeti eleştirmekle olmuyor

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, partisinin ‘kırmızı kart sürprizi’ne yönelik eleştirilere yanıt verdi: “Aydın olmak sadece muhalefeti eleştirmekle olmuyor” dedi.

Fotoğraflar: Halk Tv – AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Mersin’de “Bugün saat üçte bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız” demişti.

Merak edilen ‘büyük sürpriz’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘kırmızı kart’ çıkmıştı.

Erdoğan’ın ‘boykot çağrısını sahiplendiklerini’ belirten Özel, şöyle konuşmuştu:

“Mersin’den başlıyoruz, bütün Türkiye’deki emeklileri, asgari ücretlileri, ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Emekliler bundan sonra cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu zammı, bu zulmü gördükçe bu kırmızı kartları buna göstermeye var mıyız?

Türkiye kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Erdoğan’ı gördüğünüz yerde kırmızı kartı gösterin… Bıktık artık sizden. Gidiyorsunuz, halkın iktidarı geliyor.”

Başarır: Bazı sanatçılar beni çok üzdü

Sosyal medyada ‘sürpriz’ yerden yere vurulurken Başarır eleştirilere Halk Tv yayınında yanıt verdi:

* Ben olumlu eleştiri yapanlara hiçbir şey söylemiyorum. Beğenmeyebilirler. Ama bazı sanatçılar beni çok üzdü. Onlara da ben bir kart gösteriyorum burdan. Yapmayın.

* Mesela miting yaptık asgari ücret için, tweet atıyorsunuz, niye gelmediniz Ankara’ya? Hiçbiri gelmedi.

* Aydın olmak sadece muhalefeti eleştirmekle olmuyor. Gelin beraber yürüyelim. Mesela ben sayın Suavi’yi bugün sayın Edip Akbayram’a geçmiş olsun diyorum. Umarım sağlığına kavuşur, kendisini çok severim abi olarak.

* Her eylemde kendilerini görüyordum 75 yaşında Edip Akbayram. Ama bu yanlışı yapmadı. Çünkü biz burada bir şeyi ortaya koyuyoruz, bir tabloyu ortaya koyuyoruz.