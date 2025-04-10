CHP'nin boykot listesi güncellendi

CHP, boykot listesine Albayrak Medya’yı da ekledi.
Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de onlarca kişi gözaltına alınmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti. Site iki gün sonra erişime engellenmişti. Ardından açılan ‘boykotyap.net’se beş gün yayında kaldıktan sonra 2 Nisan’da erişime engellenmişti.
İnternet sitesi şu an yayına ‘boykotyap.org‘ üzerinden devam ediyor.
Listeye son olarak Albayrak Medya eklendi.
İnternet sitesine göre Albayrak Medya’nın bünyesinde şu kurumlar yer alıyor: Yeni Şafak, TV NET, GZT, Ketebe, Jurnal.İst, Derin Tarih, Lokma, Nihayet, Cins, Gerçek Hayat, Z Raporu, Post Öykü, Bilge Çocuk, Bilge Minik, Skyroad.
CHP’nin güncel boykot listesi şöyle:
- Albayrak Medya
- Anadolu Ajansı
- DBL Entertainment
- Akşam gazetesi
- Audi
- Beyaz TV
- Doğuş Grubu
- Günaydın Restaurant
- Kral FM
- NTV
- Nusr-Et
- Skoda
- Star TV
- Türkiye gazetesi
- Volkswagen
- Yeni Şafak gazetesi
- Espresso Lab
- etstur
- D&R
- İhlas Pazarlama
- İdefix
- CNN Türk
- TRT
- TGRT
- DHA (Demirören Haber Ajansı)
- İhlas Medya Grubu
- A Haber
- ATV
- Sabah gazetesi
- Kanal D
- İhlas Haber Ajansı (İHA)
- Demirören
- İhlas Ev Aletleri
- Turkuvaz Medya Grubu
- Milli Piyango
- Misli
- İddaa