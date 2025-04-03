DBL'in patronu bin pişmanmış: O tweeti atmaz olaydım

Organizasyon şirketi DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuştu: “Sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum.”

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2010’dan itibaren Diyanet, 2014’ten itibaren Milli Eğitim basın müşavirliği ve 2015’te başbakanlık başdanışmanı olarak atanan Özkan’ın sahip olduğu DBL Entertainment, dünyaca ünlü sanatçıların Türkiye’deki konser organizasyonlarını yürütüyordu.

Özkan, Maltepe mitingi sırasındaki Espressolab protestolarına ‘vatan hainliği’ demiş, bunun üzerine sanatçılar ve gençler sosyal medyada boykot çağrısı yapmıştı.

Dünyaca ünlü sanatçılar Trevor Noah, Ane Brun ve Britanyalı müzik grubu Muse da konserlerini iptal etmişti. DBL Entertainment de tüm projelerden çekildiğini duyurmuştu.

Özkan, gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuştu. Küçükkaya’nın Halk TV yayınında aktardığına göre Özkan şunu söyledi:

“Bana haksızlık yapılıyor, üç gündür linç yiyorum, bin pişmanım. Ben aslında çoğu kere muhalif görüşlerim nedeniyle iktidar medyasından, Akit’ten linçler yemiş biriyim.

Barışlar (Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu) gözaltına alındığında ‘Olur mu böyle onlar gazeteci, niye gece yarısı gözaltına alıyorsunuz’ diye tweet atmış biriyim.

Ama bu linç bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp dünya çapındaki ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de (boykot karşı tweetinden bahsediyor) atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum.”





