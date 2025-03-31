Trevor Noah gösterisi iptal edildi

Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın 23 Nisan’da İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edildi.

Fotoğraf: Instagram / @trevornoah

Bugün sosyal medyada gösterinin organizatörü DBL Entertainment‘a karşı boykot başlatılmıştı.

Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirkete karşı boykotun nedeni, sahibi Abdülkadir Özkan’ın son günlerdeki eylemler ve boykot kampanyasına ilişkin ifadeleri.

Gösterinin iptal edildiği duyurulan bilet satış sitesinde herhangi bir neden aktarılmadı.

Noah, CHP’nin boykot listesinde bulunan Doğuş Grubu’na ait Volkswagen Arena’da sahne alacaktı.

Sosyal medyada, DBL’in getireceği Muse ve Ane Brun gibi sanatçılara da gösterilerini iptal ya da organizatör değiştirme çağrıları yükseliyor.

Gözler Muse’da, Ane Brun iptal edebilir

Türkiye’de sıkı bir hayran kitlesi bulunan Muse’un kararı özellikle merak ediliyor.

Ane Brun, bir takipçisinin şirket ve sahibiyle ilgili uyarısı uyarısı üzerine, ‘harekete geçeceğini’ belirtti.