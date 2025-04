Organizatör DBL hedefte: Boykot çağrısı

Britanyalı müzik grubu Muse’un Türkiye organizatörü Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment için boykot çağrısı yapıldı. Çağrının nedeni şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın son günlerdeki eylemler ve boykot kampanyasına ilişkin ifadeleri.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanları, belediye yetkilileri ve işadamlarının 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla Saraçhane ve 81 ilde başlayan eylemlerde binlerce üniversite öğrencisi gözaltına alınmış, yüzlercesi tutuklanmıştı. Şu an en az 301 öğrenci gözaltında.

İmamoğlu dahil 51 kişinin tutuklanmasının ardından protestolar yayılmış, CHP lideri Özgür Özel iktidara yakın çeşitli sektördeki firmalar ve yayın kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Dolmabahçe A.Ş.’nin sahibi Özkan’ın X’ten son olarak Espressolab protestosu için ‘vatan hainliği’ demesi ve Ekrem İmamoğlu’nun babasını hedef alması sosyal medyada tepki çekti.

Özkan, 2010’dan itibaren Diyanet, 2014’ten itibaren Milli Eğitim basın müşavirliği yapmış, 2015’te de başbakan başdanışmanı olarak atanmıştı.

Özkan’ın organizasyon şirketi aracılığıyla yabancı müzik gruplarını Türkiye’ye getirdiği ortaya çıkınca hem 11 Haziran’daki Muse konseri için hem de DBL Entertainment’ın düzenleyeceği etkinlikler için boykot çağrısı yapıldı. Etkinlikler arasında 7 Ekim’de Robin Williams konseri de var.

Özkan, tepkiler sonrası X hesabını kapattı.

Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde DBL dışında Publico Coffee, M5 Savunma Stratejisi, Kopernik Kitap, Spor Alemi Dergisi, ve M5 Dergi de var.

Boykotun yanısıra Muse’a da konseri iptal etmesi için çağrı yapılıyor.

Şarkıcı Kalben X’teki paylaşımında şunları söyledi:

“Müziğinizi 20 yılı aşkın süredir dinliyorum, müziğime, hayatıma pek çok yönden ilham verdiniz.

Ben, tüm arkadaşlarım ve kariyerim boyunca birlikte çalıştığım insanlar, ne yazık ki İstanbul’daki konserinize asla katılamayacağız çünkü organizatör demokrasi yanlısı hareketin boykot listesinde yer alıyor.

Lütfen haberleri kontrol edin, destek ve dayanışma yönünde bir hamle yapın.”

Dear @muse @robbiewilliams @anebrun I’ve respected your works for years and know how much you mean to many. But neither I, nor anyone, will attend your Istanbul concerts because the organizer is on the boycott list of the pro-democracy movement, fyi. Solidarity matters.

Hi @Muse

I have been listening to your music for more than 20 years now and you have inspired my music, my life in so many ways.

I, all my friends and people I have worked with throughout my career, are unfortunately never going to attend your concert in Istanbul because the…