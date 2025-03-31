Organizatör DBL hedefte: Boykot çağrısı

Britanyalı müzik grubu Muse’un Türkiye organizatörü Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment için boykot çağrısı yapıldı. Çağrının nedeni şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın son günlerdeki eylemler ve boykot kampanyasına ilişkin ifadeleri.

Fotoğraflar: Matrix Music, Dolmabahçe A.Ş.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanları, belediye yetkilileri ve işadamlarının 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla Saraçhane ve 81 ilde başlayan eylemlerde binlerce üniversite öğrencisi gözaltına alınmış, yüzlercesi tutuklanmıştı. Şu an en az 301 öğrenci gözaltında.

İmamoğlu dahil 51 kişinin tutuklanmasının ardından protestolar yayılmış, CHP lideri Özgür Özel iktidara yakın çeşitli sektördeki firmalar ve yayın kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Dolmabahçe A.Ş.’nin sahibi Özkan’ın X’ten son olarak Espressolab protestosu için ‘vatan hainliği’ demesi ve Ekrem İmamoğlu’nun babasını hedef alması sosyal medyada tepki çekti.

Özkan, 2010’dan itibaren Diyanet, 2014’ten itibaren Milli Eğitim basın müşavirliği yapmış, 2015’te de başbakan başdanışmanı olarak atanmıştı.

Yurtseverlere “vatan haini” diyen, savunma sanayinden (M5 Defence, GSA Defence) kahveciye (Publico), etkinlik organizatörlüğünden (DBL Ent.) kitap yayıncılığına (Kopernik) uzanan pek çok şirketi bünyesinde barındıran Dolmabahçe Şirketler Grubu patronu Abdülkadir Özkan an… pic.twitter.com/29brDoqcYI — Serhan Bali (@serhanbali) March 31, 2025

DBL Entertainment sahibi Abdülkadir Özkan, Muse konseriyle beraber gelen boykot tepkilerine önce atıp tuttu sonra da baktı tepkiler düşündüğünden daha fazla hesabını silip kaçtı. Ama internet ebedidir Abdülkadir ve biz sana bu konseri yar etmeyeceğiz pic.twitter.com/d7sxChNib2 — nico (@kidlobotomy) March 31, 2025

Özkan’ın organizasyon şirketi aracılığıyla yabancı müzik gruplarını Türkiye’ye getirdiği ortaya çıkınca hem 11 Haziran’daki Muse konseri için hem de DBL Entertainment’ın düzenleyeceği etkinlikler için boykot çağrısı yapıldı. Etkinlikler arasında 7 Ekim’de Robin Williams konseri de var.

Özkan, tepkiler sonrası X hesabını kapattı.

Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde DBL dışında Publico Coffee, M5 Savunma Stratejisi, Kopernik Kitap, Spor Alemi Dergisi, ve M5 Dergi de var.

Tepkiler

Boykotun yanısıra Muse’a da konseri iptal etmesi için çağrı yapılıyor.

Şarkıcı Kalben X’teki paylaşımında şunları söyledi:

“Müziğinizi 20 yılı aşkın süredir dinliyorum, müziğime, hayatıma pek çok yönden ilham verdiniz.

Ben, tüm arkadaşlarım ve kariyerim boyunca birlikte çalıştığım insanlar, ne yazık ki İstanbul’daki konserinize asla katılamayacağız çünkü organizatör demokrasi yanlısı hareketin boykot listesinde yer alıyor.

Lütfen haberleri kontrol edin, destek ve dayanışma yönünde bir hamle yapın.”

Dear @muse @robbiewilliams @anebrun

I’ve respected your works for years and know how much you mean to many.

But neither I, nor anyone, will attend your Istanbul concerts because the organizer is on the boycott list of the pro-democracy movement, fyi.

Solidarity matters. — Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) March 31, 2025

Muse her şarkısını ezbere bildiğim, Radiohead'den sonra en çok sevdiğim ikinci gruptur. Canlı dinlerken yaşayacağım hazzı düşünemiyorum bile. Ondan daha güzel bir tane haz var, o da tek kuruşumun o boğazlardan geçmemesi ve ben onu seçeceğim maalesef. İyi günler. — Hayal Köseoğlu (@KoseogluHayal) March 31, 2025

Demek ki neymiş, hem insanları "vatan haini" diye etiketleyip hem de onlara konser bileti satmaya çalışmak birlikte yürümüyormuş. — İlker Kocael (@ilker_kocael) March 31, 2025

Hi @Muse

I have been listening to your music for more than 20 years now and you have inspired my music, my life in so many ways.

I, all my friends and people I have worked with throughout my career, are unfortunately never going to attend your concert in Istanbul because the… — Kalben (@kalbenben) March 31, 2025

Şimdi şöyle mi olacak?



Kitap ayracı poşetli ve boş kahve bardaklı gençler Muse konserinde… — Yekta Kopan (@yektakopan) March 31, 2025