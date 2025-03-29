Boykot listesine Doğuş Grubu da eklendi: 'Dibi görecekler'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot listesini genişletti, reklam verenlere seslendi: “Hesabını bu meydana göre yap.”

Görseller: boykotyap.com

Maltepe’de ‘Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’nde konuşan Özel, Doğuş Grubu bünyesindeki NTV, Star TV, Volkswagen, Günaydın Restoran ve Nusret’i boykot listesine eklediklerini açıkladı.

Özel şöyle konuştu.

* Çıkıp (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bahsediyor) “Basını tehdit edemezsiniz” diyor. “Saraçhane’yi göreni başımızın üstünde tutacağız, görmeyeni yerin dibine gömeceğiz” dedik. “Basın demokrasilerde boykot edilmez” diyor. 2008-2009’da Doğan Medya Grubu’na boykota daveti bizzat başbakan sıfatıyla bunlar davet ediyordu…

* Bugüne kadar sabrettik. “Konuşuyoruz, görüşüyoruz, ekranın ortasına sizi koyuyoruz” diyorlar. Bu sabah aradılar; “Mitingi vermeye korkuyoruz, İletişim Başkanlığı’ndan telefonlar alıyoruz, RTÜK’le tehdit ediliyoruz” diyorlar…

* Bize ihanet eden TRT’yi asla ve asla açmıyoruz. Beyaz TV, Demirören (CNN Tük, Kanal D…) ve Turkuvaz (ATV, A Haber) medyalarını asla ve asla açmıyoruz.

* Bir sözüm de reklam verenlere; eğer biz TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Türkiye, Akşam ve Yeni Şafak’ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız. Reklam veren hesabını bu meydana göre yap.

* Hani nerede o NTV? Hava durumu veriyor. Saat 14:56, 15:00’te bunun firmalarını ilan edeceğim. Bu meydanı görmeyene gücünü göstereceğim. Son dört dakika… Bu dakikadan düzelip boykot listemizden çıkana kadar NTV’yi izlemiyoruz. NTV’de reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz.

* Doğuş Grubu, NTV’nin yanında Star TV, Kral FM, çokça gidilen restoranları var. Günaydın Restoran’a gidilmiyor, Nusret’in kapısından geçilmiyor…

* Ayrıca bunlar araba satıyorlar. Tabii Volkswagen Almanya’da sendikanın da güçlü olduğu bir firma. Ama bundan sonra bu bayilik NTV’de durdukça, NTV de bize böyle davrandıkça Doğuş Grubu’nun sattığı arabaları almayacağız (Not: Grupta Audi ve Skoda da var).

* Sözüme değer veren herkese, tüm şirketlere, kişilere duyurumdur. Doğuş Grubu bu saraydan korktukça, bu meydanı görmedikçe yerin dibine gömülecektir. Bunlar Gezi olaylarında da iki gün penguen yayınlayıp üçüncü gün nedamet getirmişti. Çabuk affedeceğimizi sanmasınlar. Bu meydanı görmeyenler satışın dibini görecek, söz veriyoruz.