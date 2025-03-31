Muse ve Robbie Williams'a dayanışma çağrısı: 'İstanbul konserinizi iptal edin'

Sosyal medyada DBL Entertainment’a boykot çağrısı yükselirken şirketin organizatörlüğünü yüklendiği Britanyalı grup Muse ve şarkıcı Robbie Williams’dan da dayanışma göstererek konserlerini iptal etmesi bekleniyor.

2010’dan itibaren Diyanet, 2014’ten itibaren Milli Eğitim basın müşavirliği ve 2015’te başbakanlık başdanışamanı olarak atanan Abdülkadir Özkan’ın sahip olduğu şirket, dünyaca ünlü sanatçıların Türkiye’deki konser organizasyonlarını yürütüyor.

Özkan’ın X’ten Espressolab protestosu için ‘vatan hainliği’ demesi ve Ekrem İmamoğlu’nun babasını hedef alması sosyal medyada tepki çekmişti.

Şirketin en yakın tarihli konser organizasyonu Muse ve Robin Williams’ın. İlki 11 Haziran, diğeri 7 Ekim’de. Bunun üzerine binlerce hayranı, her iki konseri de boykot etme kararı aldı. Muse konserinin biletleri 2 Nisan’da satışa çıkacak.

Hızla yayılan boykot çağrılarına hem sanatçılardan hem de gençlerden destek geldi.

Bununla da yetinilmeyerek gerek Muse’a gerekse Robin Williams’a sosyal medya hesaplarından konserlerini iptal etme ve dayanışma gösterme çağrısında bulunuluyor.

Çağrı ve yorumlar

Robbie Williams’ın postlarına yapılan yorumlar

Williams’a yapılan yorumlarda DBL’nin anayasal haklarını kullanan genç insanların tutuklanmasını desteklediği belirtildi ve konseri iptal etmesi için çağrıda bulunuldu.