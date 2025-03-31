İmamoğlu'ndan boykota tam destek: Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya bir kişinin güdümünde yola devam edecek ve boykotun sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

İBB Başkanı İmamoğlu 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanı dahil 50 kişiyle beraber tutuklanmıştı.

Gözaltılar sonrası İBB’nin bulunduğu Saraçhane’de protestolar başlamış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’se iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları ve şirketler için boykot çağrısı yapmıştı.

İmamoğlu, X’ten boykotlar hakkında ilk kez konuştu:

“Genel başkanımız sayın Özgür Özel’in ‘BOYKOT’ çağrısını destekliyorum. Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle boykot sürecine dahil olmaya davet ediyorum. Bu boykot, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür.

Uzun yıllardır, baskıcı ve antidemokratik iktidarın bir avuç ihtiras sahibine teslim oldular. Keyfi dayatmalara, topluma umutsuzluk ve korku salmaya teşne oldular. Kimileri isteyerek bunu yaptı, kimileri korkuyla. Artık zaman değişti. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz.

Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya bir kişinin güdümünde yola devam edecek ve boykotun sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar. Tüm vatandaşlarımızdan güçlü bir tepki bekliyor, milletimizin sağduyusu ve dirayetine güveniyorum.”