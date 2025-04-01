Boykot havlu attırdı: DBL tüm projelerden çekildi

Boykotun hedefindeki organizasyon şirketi DBL Entertainment tüm projelerden çekildiğini duyurdu: ”Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…”

Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirketin sahibi Abdülkadir Özkan, protestoculara yönelik kullandığı ‘vatan hainliği’ ifadesinin ‘bağlamından koparıldığını’ söyleyerek tüm projelerden çekildiklerini duyurdu: ”Değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…”

2010’dan itibaren Diyanet, 2014’ten itibaren Milli Eğitim basın müşavirliği ve 2015’te başbakanlık başdanışamanı olarak atanan Özkan’ın sahip olduğu DBL Entertainment, dünyaca ünlü sanatçıların Türkiye’deki konser organizasyonlarını yürütüyor.

Özkan’ın Maltepe mitingi sırasındaki Espressolab protestolarına ‘vatan hainliği’ demesinin ardından sanatçılar ve gençler sosyal medyada boykot çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın 23 Nisan’da İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edilmiş, şarkıcı Ane Brun de ekim ayındaki konserini ‘doğru bir zaman olmadığı’ gerekçesiyle yapmayacağını duyurmuştu.

Özkan ise tepkiler üzerine kapattığı X hesabını yeniden açarak ‘zorunlu açıklama’ başlığıyla ‘yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içinde’ olduğunu yazmıştı.

Fakat boykot çağrıları durulmadı. Şirketin organizatörlüğünü yüklendiği Britanyalı grup Muse ve şarkıcı Robbie Williams da sırasıyla 11 Haziran ve 7 Ekim’deki İstanbul konserlerini iptal etmeye çağrıldı.

Aralarında şarkıcılar Kalben ve Gaye Su Akyol‘un da bulunduğu binlerce kişi, organizatör Özkan’ın ‘demokrasi yanlısı hareketin boykot listesi’nde olduğunu yazarak sanatçıları dayanışmaya çağırdı.

‘Barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…‘

”Paylaşımımda, belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini eleştirirken, demokratik protesto hakkını kullanan gençlerin hedef alındığı gibi bir algı oluşması beni derinden rahatsız etmiştir” diye yazan Özkan, şirketin tüm projelerden çekildiğini şöyle duyurdu:

”İfade etmek isterim ki; eleştirimin hedefi, gençliğin anayasal hakkını kullandığı barışçıl protesto değil, bu hakkı provoke ederek şiddet ortamı yaratmaya çalışan radikal tutumlardır. Yıllardır sanatın ve kültürün evrensel diliyle ülkemize katkı sunmak için çalışan bir insan olarak, toplumun her kesimiyle ortak zeminde buluşmanın öneminin bilincindeyim.

Bugüne dek hiçbir siyasi veya kurumsal destek almadan, yalnızca inandığımız vizyonla ülkemize dünyanın saygın sanatçılarını getirdik. Genç ve kararlı bir grup olarak, yaklaşık 20 yıldır dünya müzik sektörünün adeta “unuttuğu” ve özellikle gençliğimizin sahnede seyretmesi gerektiğine inandığımız Andrea Bocelli gibi dünya çapında sanatçıları Türkiye’de ağırlamaktan gurur duyduk.

Bu başarıların, kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediğimden ve bu süreçte yaşananların, değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…”