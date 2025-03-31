Boykotun hedefinde: DBL'nin patronu 'derin üzüntü' bildirdi

Boykot çağrılarının hedefindeki DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan, “Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim” dedi.

Bugün sosyal medyada Özkan’ın sahibi olduğu DBL Entertainment‘a karşı boykot başlatılmıştı.

Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirkete karşı boykotun nedeni, Özkan’ın son günlerdeki eylemler ve boykot kampanyasına ilişkin ifadeleri. Özellikle de boykot listesindeki Espressolab önündeki protesto eylemi için ‘vatan hainliği’ demesi.

Özkan tepkiler üzerine kapattığı X hesabını yeniden açarak ‘zorunlu açıklama’ başlığıyla şunları söyledi:

“Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde ‘boykot’ protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim.

Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır. Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim. Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim.”

Zorunlu Açıklama



Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde “boykot” protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim.



Yapmış… — Abdülkadir Özkan (@akadir137) March 31, 2025

Eski Diyanet müşaviri

Özkan, 2010’dan itibaren Diyanet, 2014’ten itibaren Milli Eğitim basın müşavirliği yapmış, 2015’te de başbakan başdanışmanı olarak atanmıştı.

Boykot ve dayanışma çağrıları

Özkan’ın organizasyon şirketi aracılığıyla yabancı müzik gruplarını Türkiye’ye getirdiği ortaya çıkınca hem 11 Haziran’daki Muse konseri için hem de DBL Entertainment’ın düzenleyeceği etkinlikler için boykot çağrısı yapılıyor. Etkinlikler arasında 7 Ekim’de Robin Williams konseri de var.

Muse ve Robbie Williams’dan da dayanışma göstererek konserlerini iptal etmesi bekleniyor.

Dünyaca ünlü komedyen Noah Trevor da İstanbul’da 23 Nisan’da yine DBL organizatörlüğünde gösteri yapacaktı. Bu akşam gösterinin iptal edildiği bildirildi.