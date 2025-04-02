Muse konserini 2026'ya erteledi: DBL ile çalışmayacağız

Britanyalı grup Muse, organizasyon şirketi DBL Entertainment’a boykot çağrılarının ardından 11 Haziran’daki İstanbul konserini 2026’ya erteledi.

Fotoğraf: Wikipedia

Grubun Instagram hesabından yapılan açıklama şöyle: “Hayranlarımızın çağrılarını ve endişelerini dikkatlice değerlendirdikten sonra DBL Entertainment’ın dahil olmayacağından emin olabilmemiz için İstanbul’daki gösterimiz 2026’ya kadar ertelendi. Desteğiniz için teşekkürler, bu bizim için çok şey ifade ediyor. 2026’da görüşmek üzere.”

Ne olmuştu?

2010’dan itibaren Diyanet, 2014’ten itibaren Milli Eğitim basın müşavirliği ve 2015’te başbakanlık başdanışmanı olarak atanan Abdülkadir Özkan’ın sahip olduğu DBL Entertainment, dünyaca ünlü sanatçıların Türkiye’deki konser organizasyonlarını yürütüyordu.

Özkan’ın Maltepe mitingi sırasındaki Espressolab protestolarına ‘vatan hainliği’demesinin ardından sanatçılar ve gençler sosyal medyada boykot çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın 23 Nisan’da İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edilmiş, şarkıcı Ane Brun de ekim ayındaki konserini ‘doğru bir zaman olmadığı’ gerekçesiyle yapmayacağını duyurmuştu.

Özkan ise tepkiler üzerine kapattığı X hesabını yeniden açarak ‘zorunlu açıklama’ başlığıyla ‘yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içinde’ olduğunu yazmıştı.

Fakat boykot çağrıları durulmadı. Şirketin organizatörlüğünü yüklendiği Britanyalı grup Muse ve şarkıcı Robbie Williams da sırasıyla 11 Haziran ve 7 Ekim’deki İstanbul konserlerini iptal etmeye çağrılmıştı.

Aralarında şarkıcılar Kalben ve Gaye Su Akyol‘un da bulunduğu binlerce kişi, organizatör Özkan’ın ‘demokrasi yanlısı hareketin boykot listesi’nde olduğunu yazarak sanatçıları dayanışmaya çağırmıştı.

Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirketin sahibi Abdülkadir Özkan, protestocular için kullandığı ‘vatan hainliği’ ifadesinin ‘bağlamından koparıldığını’ söyleyerek tüm projelerden çekildiklerini duyurmuştu.