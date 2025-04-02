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Yaramazlara biraz batar!

2 Nisan boykotu: 'Sokaklar sessiz'

Boykot çağrılarının ardından birçok yayınevi, sanat kurumu ve işletme satışı durduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Boykotyap.net

Ayrıca gazeteciler sosyal medyada İstanbul’un bazı semtlerinde market ve kafelerin boş göründüğü fotoğraf ve gözlemlerini paylaştı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

Buna karşılık İstanbul başsavcılığı boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, ticaret bakanıysa boykottan zarar görenlerin tazminat davası açabileceğini söylemişti.

2 Nisan’da satış yapmayacağını resmen duyuran kurumlardan bazıları şunlar:

Sel Yayınları

Yordam Kitap

Ayrıntı Yayınları

Metis Yayınları

İthaki Yayınları

Notos

BirGün Gazetesi

Pera Müzesi

Postane İstanbul

Oyuncak Müzesi

Ot Dergi

Boykot izlenimleri

Mehveş Evin, Kadıköy’de boykota destek veren işletmeleri ve sokakların tenhalığını paylaştı.

Nevşin Mengü, X paylaşımında “Sokaklarda boykot sessizliği var” dedi.

Onur Öncü

Yılmaz Özdil

Atilla Taş

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