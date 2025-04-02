2 Nisan boykotu: 'Sokaklar sessiz'

Boykot çağrılarının ardından birçok yayınevi, sanat kurumu ve işletme satışı durduğunu açıkladı.
Ayrıca gazeteciler sosyal medyada İstanbul’un bazı semtlerinde market ve kafelerin boş göründüğü fotoğraf ve gözlemlerini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.
Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.
Buna karşılık İstanbul başsavcılığı boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, ticaret bakanıysa boykottan zarar görenlerin tazminat davası açabileceğini söylemişti.
2 Nisan’da satış yapmayacağını resmen duyuran kurumlardan bazıları şunlar:
Sel Yayınları
2 Nisan Çarşamba günü dükkânımız ve internet sitemiz satışa kapalı olacaktır. Tüm okurlarımıza duyurulur.#Boykot #2nisantüketimboykotu pic.twitter.com/EwPYguGRzE— Sel Yayıncılık (@selyayincilik) April 1, 2025
Yordam Kitap
Sevgili Okurlarımız,— Yordam Kitap (@YordamKitap) April 1, 2025
Toplumsal dayanışmanın gücüne inanıyor ve meşru bir hak olan boykotu destekliyoruz. 2 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan “Ekonomik Boykot”a biz de katılıyoruz ve satışa ara veriyoruz.
1 gün boyunca internet sitemiz, satışa kapalı olacak.
Bilgilerinize… pic.twitter.com/Uaay9eZKW8
Ayrıntı Yayınları
Okurlarımızın Dikkatine,— Ayrıntı Yayınları (@ayrintiyayinevi) April 1, 2025
Toplumsal dayanışmanın haklarımızı savunmanın ve sesimizi duyurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna inanıyoruz ve boykotu destekliyoruz.
2 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek “Ekonomik Boykot” kapsamında internet sitemizi 1 gün boyunca satışa… pic.twitter.com/RXAIE5v14o
Metis Yayınları
Bugün satışımız yoktur. pic.twitter.com/ma4YGYqOHl— Metis Yayınları (@Metiskitap) April 1, 2025
İthaki Yayınları
Yurttaşlarımızın en doğal hakkı olan #BOYKOT çağrısını destekliyor ve 2 Nisan Çarşamba günü internet sitemizi satışa kapatıyoruz.— İthaki Yayınları (@ithakiyayinlari) April 1, 2025
Sevgiler.#İthakiYayınları pic.twitter.com/vjAmAhFZ92
Notos
Kitaplarımızı ve Notos dergimizi 2 Nisan’dan sonra satın alabilirsiniz 🙂 pic.twitter.com/u8rbnSFj8p— Notos Kitap (@NotosKitap) April 1, 2025
BirGün Gazetesi
Okurlarımıza duyuru— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 2, 2025
“Bugün BirGün’e abone ol” şeklindeki çağrımızı, 2 Nisan’a özel, “Acelesi yok, yarın da olabilirsin” şeklinde değiştiriyoruz.
Sevgi ve dayanışmayla… pic.twitter.com/IThkyWwbTW
Pera Müzesi
📢 Pera Müzesi, 2 Nisan Çarşamba günü, bütün ziyaretçilerimize ücretsizdir.— Pera Müzesi (@PeraMuzesi) April 2, 2025
Postane İstanbul
Bugün Postane Cafe olarak biz de bu dayanışmanın içerisindeyiz!— POSTANE (@postaneistanbul) April 2, 2025
2 Nisan’da menümüzde sadece askıda çorba ve ekmek var. Çorbalar Postane’den, ekmekler Ekolocik Değirmen’den. ⁰
Dayanışmayla!#postanecafe pic.twitter.com/yTV1hDYq3r
Oyuncak Müzesi
İstanbul Oyuncak Müzesi de bugün ücretsiz müzelerden. @OyuncakMuzesi pic.twitter.com/T7wbjJL4k5— Emre Erbirer (@emreerbirer) April 2, 2025
Ot Dergi
2 Nisan tarihindeki Ekonomik Boykot kapsamında "OT Dükkan" üzerinden alışveriş işlemleri durdurulacaktır. Bilginize sunarız. Anlayışınız için teşekkürler. 📚 #OTdergi pic.twitter.com/sv0xdWWWQo— otdergi (@otdergi) April 1, 2025
Boykot izlenimleri
Mehveş Evin, Kadıköy’de boykota destek veren işletmeleri ve sokakların tenhalığını paylaştı.
Mahalleden bildiriyorum: resmi tatil olmasına rağmen Moda'nin her zamanki kalabalığı en az üçte birine düşmüş. Sahildeki zincir kahvelerde müşteri var ama yarı yarıya dolu. Marketler daha boş gozukuyor, genelde gezmeye gelenler alışveriş yapiyor— Mehveş Evin (@mehvesevin) April 2, 2025
Mecra, Pizza togo, the wall, reset, muhit, polka, kare, fat bird, tost İstanbul, doctrine, marş, caffee cosy,black coffee, remedy, mini, kottis, gurmania, kuyumcu! Draft bib, Tek büfe'yi at fava:)— Mehveş Evin (@mehvesevin) April 2, 2025
Nevşin Mengü, X paylaşımında “Sokaklarda boykot sessizliği var” dedi.
Şişli’de normalde işe gitmeden önce insanların kahvaltı yaptığı, kahve aldığı yerler bu sabah boş— nevsin mengu (@nevsinmengu) April 2, 2025
Sokaklarda boykot sessizliği var pic.twitter.com/tNl3yqICTp
Onur Öncü
Başta AKP’li vekiller ve Bakanlar olmak üzere, gazeteciler, Akademisyenler hatta Başsavcı “boykot suçtur” dedi. Panik halde on tane TV’ye sırayla bağlandılar, tehditler savurdular. Bakın bu yurttaşın tüketim gücünün farkı. Siz bir de üretimden gelen gücün etkilerini düşünün.— Onur Öncü (@oencueonur) April 2, 2025
Yılmaz Özdil
30 yıldır Kadıköy’de yaşıyorum, böyle bir şey görmedim, yaprak kımıldamıyor, helikopter anneler ve onların yetiştirdiği duyarlı Z kuşağıyla ne kadar gurur duysak az 🧿— Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) April 2, 2025
Atilla Taş
Olm insanlar bu boykot işini bayağı bi ciddiye almışlar! Bayramda hep full olan Türkiye’nin en büyük AVM’lerinden biri zombi filmlerine benziyor! Not: (sadece Check etmek için çıktım alışveriş yapmadım.) 😂 pic.twitter.com/QPGUenAKQm— Atilla Taş (@AtillaTasNet) April 2, 2025
İrfan Değirmenci
Güneş yeni açtı; bu daha başlangıç, mücadeleye devam!— Türkiye İşçi Partisi – Ankara (@tip_ankara) April 2, 2025
Boykot Kafe'mizle Kuğulu Park'tayız. Çayımız, kahvemiz, kekimiz, poğaçamız var; hepinizi bekliyoruz! #SesVerTürkiye pic.twitter.com/d4wzowUB2B