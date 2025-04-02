2 Nisan boykotu: 'Sokaklar sessiz'

Boykot çağrılarının ardından birçok yayınevi, sanat kurumu ve işletme satışı durduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Boykotyap.net

Ayrıca gazeteciler sosyal medyada İstanbul’un bazı semtlerinde market ve kafelerin boş göründüğü fotoğraf ve gözlemlerini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

Buna karşılık İstanbul başsavcılığı boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, ticaret bakanıysa boykottan zarar görenlerin tazminat davası açabileceğini söylemişti.

2 Nisan’da satış yapmayacağını resmen duyuran kurumlardan bazıları şunlar:

Sel Yayınları

2 Nisan Çarşamba günü dükkânımız ve internet sitemiz satışa kapalı olacaktır. Tüm okurlarımıza duyurulur.#Boykot #2nisantüketimboykotu pic.twitter.com/EwPYguGRzE — Sel Yayıncılık (@selyayincilik) April 1, 2025

Yordam Kitap

Sevgili Okurlarımız,

Toplumsal dayanışmanın gücüne inanıyor ve meşru bir hak olan boykotu destekliyoruz. 2 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan “Ekonomik Boykot”a biz de katılıyoruz ve satışa ara veriyoruz.

1 gün boyunca internet sitemiz, satışa kapalı olacak.

Bilgilerinize… pic.twitter.com/Uaay9eZKW8 — Yordam Kitap (@YordamKitap) April 1, 2025

Ayrıntı Yayınları

Okurlarımızın Dikkatine,



Toplumsal dayanışmanın haklarımızı savunmanın ve sesimizi duyurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna inanıyoruz ve boykotu destekliyoruz.



2 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek “Ekonomik Boykot” kapsamında internet sitemizi 1 gün boyunca satışa… pic.twitter.com/RXAIE5v14o — Ayrıntı Yayınları (@ayrintiyayinevi) April 1, 2025

Metis Yayınları

İthaki Yayınları

Yurttaşlarımızın en doğal hakkı olan #BOYKOT çağrısını destekliyor ve 2 Nisan Çarşamba günü internet sitemizi satışa kapatıyoruz.

Sevgiler.#İthakiYayınları pic.twitter.com/vjAmAhFZ92 — İthaki Yayınları (@ithakiyayinlari) April 1, 2025

Notos

Kitaplarımızı ve Notos dergimizi 2 Nisan’dan sonra satın alabilirsiniz 🙂 pic.twitter.com/u8rbnSFj8p — Notos Kitap (@NotosKitap) April 1, 2025

BirGün Gazetesi

Okurlarımıza duyuru



“Bugün BirGün’e abone ol” şeklindeki çağrımızı, 2 Nisan’a özel, “Acelesi yok, yarın da olabilirsin” şeklinde değiştiriyoruz.



Sevgi ve dayanışmayla… pic.twitter.com/IThkyWwbTW — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 2, 2025

Pera Müzesi

📢 Pera Müzesi, 2 Nisan Çarşamba günü, bütün ziyaretçilerimize ücretsizdir. — Pera Müzesi (@PeraMuzesi) April 2, 2025

Postane İstanbul

Bugün Postane Cafe olarak biz de bu dayanışmanın içerisindeyiz!



2 Nisan’da menümüzde sadece askıda çorba ve ekmek var. Çorbalar Postane’den, ekmekler Ekolocik Değirmen’den. ⁰



Dayanışmayla!#postanecafe pic.twitter.com/yTV1hDYq3r — POSTANE (@postaneistanbul) April 2, 2025

Oyuncak Müzesi

İstanbul Oyuncak Müzesi de bugün ücretsiz müzelerden. @OyuncakMuzesi pic.twitter.com/T7wbjJL4k5 — Emre Erbirer (@emreerbirer) April 2, 2025

Ot Dergi

2 Nisan tarihindeki Ekonomik Boykot kapsamında "OT Dükkan" üzerinden alışveriş işlemleri durdurulacaktır. Bilginize sunarız. Anlayışınız için teşekkürler. 📚 #OTdergi pic.twitter.com/sv0xdWWWQo — otdergi (@otdergi) April 1, 2025

Boykot izlenimleri

Mehveş Evin, Kadıköy’de boykota destek veren işletmeleri ve sokakların tenhalığını paylaştı.

Mahalleden bildiriyorum: resmi tatil olmasına rağmen Moda'nin her zamanki kalabalığı en az üçte birine düşmüş. Sahildeki zincir kahvelerde müşteri var ama yarı yarıya dolu. Marketler daha boş gozukuyor, genelde gezmeye gelenler alışveriş yapiyor — Mehveş Evin (@mehvesevin) April 2, 2025

Mecra, Pizza togo, the wall, reset, muhit, polka, kare, fat bird, tost İstanbul, doctrine, marş, caffee cosy,black coffee, remedy, mini, kottis, gurmania, kuyumcu! Draft bib, Tek büfe'yi at fava:) — Mehveş Evin (@mehvesevin) April 2, 2025

Nevşin Mengü, X paylaşımında “Sokaklarda boykot sessizliği var” dedi.

Şişli’de normalde işe gitmeden önce insanların kahvaltı yaptığı, kahve aldığı yerler bu sabah boş

Sokaklarda boykot sessizliği var pic.twitter.com/tNl3yqICTp — nevsin mengu (@nevsinmengu) April 2, 2025

Onur Öncü

Başta AKP’li vekiller ve Bakanlar olmak üzere, gazeteciler, Akademisyenler hatta Başsavcı “boykot suçtur” dedi. Panik halde on tane TV’ye sırayla bağlandılar, tehditler savurdular. Bakın bu yurttaşın tüketim gücünün farkı. Siz bir de üretimden gelen gücün etkilerini düşünün. — Onur Öncü (@oencueonur) April 2, 2025

Yılmaz Özdil

30 yıldır Kadıköy’de yaşıyorum, böyle bir şey görmedim, yaprak kımıldamıyor, helikopter anneler ve onların yetiştirdiği duyarlı Z kuşağıyla ne kadar gurur duysak az 🧿 — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) April 2, 2025

Atilla Taş

Olm insanlar bu boykot işini bayağı bi ciddiye almışlar! Bayramda hep full olan Türkiye’nin en büyük AVM’lerinden biri zombi filmlerine benziyor! Not: (sadece Check etmek için çıktım alışveriş yapmadım.) 😂 pic.twitter.com/QPGUenAKQm — Atilla Taş (@AtillaTasNet) April 2, 2025

İrfan Değirmenci