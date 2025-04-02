Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ticaret bakanı, boykotu 'boykot' etti

Boykot çağrısı nedeniyle mali zarara uğrayan esnaf, işletmeci ve şirketlerin dava açabileceğini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat alışverişe çıktı.

Fotoğraflar: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.


Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

Buna karşılık İstanbul başsavcılığı boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, ticaret bakanıysa boykottan zarar görenlerin tazminat davası açabileceğini söylemişti.

Bolat, ayrıca dün tüm vatandaşlardan alışveriş yapmasını istemişti.

Bakan, bugün Ankara’nın Keçiören ilçesinde hem marketleri ve esnafı ziyaret etti hem de alışveriş yaptı.

Bolat, alışveriş çağrısını tekrarladı ve şunları dedi:

“İşverenlere de esnafa da çağrım o ki, kendi tüketimlerini de yarına bırakmasınlar. Böylece Türkiye ekonomisi nasıl dünyada çok büyük takdir görüyorsa, içeride de bugünü halkımızın iş, aş, refah düzeyi ve geleceğiyle alakalı milli ekonomimizi büyüteceğimiz bir gün olarak tarihe kazıyacağız. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek.”

AYM kararını hatırlayalım: Boykota çağrı suç değil, ifade özgürlüğüdür

CHP’nin boykot listesinin son hali

‘Azgın azınlık’ geri tepti: ‘Ağzınızı yıkayın’

Ticaret bakanı: Boykot çağrısı yapanlara maddi kaybı olan tazminat davası açabilir

Boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatıldı

Özel: Gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum

Boykot havlu attırdı: DBL tüm projelerden çekildi

Boykotun hedefinde: DBL’nin patronu ‘derin üzüntü’ bildirdi

Muse ve Robbie Williams’a dayanışma çağrısı: ‘İstanbul konserinizi iptal edin’

Trevor Noah gösterisi iptal edildi

Organizatör DBL hedefte: Boykot çağrısı

Özgür Özel boykot listesini açıkladı: Demirören, İhlas, ETS…

SON HABERLER

Ticaret bakanı, boykotu 'boykot' etti

Boykot çağrısı nedeniyle mali zarara uğrayan esnaf, işletmeci ve şirketlerin dava açabileceğini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat alışverişe çıktı.

RTÜK 'boykotçu' kanal ve yayınları takipte

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ‘boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar’ın ‘takip edildiğini, gereğinin yapılacağını’ duyurdu.