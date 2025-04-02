Ticaret bakanı, boykotu 'boykot' etti

Boykot çağrısı nedeniyle mali zarara uğrayan esnaf, işletmeci ve şirketlerin dava açabileceğini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat alışverişe çıktı.

Fotoğraflar: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

Buna karşılık İstanbul başsavcılığı boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, ticaret bakanıysa boykottan zarar görenlerin tazminat davası açabileceğini söylemişti.

Bolat, ayrıca dün tüm vatandaşlardan alışveriş yapmasını istemişti.

Bakan, bugün Ankara’nın Keçiören ilçesinde hem marketleri ve esnafı ziyaret etti hem de alışveriş yaptı.

Bolat, alışveriş çağrısını tekrarladı ve şunları dedi:

“İşverenlere de esnafa da çağrım o ki, kendi tüketimlerini de yarına bırakmasınlar. Böylece Türkiye ekonomisi nasıl dünyada çok büyük takdir görüyorsa, içeride de bugünü halkımızın iş, aş, refah düzeyi ve geleceğiyle alakalı milli ekonomimizi büyüteceğimiz bir gün olarak tarihe kazıyacağız. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek.”