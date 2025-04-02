AYM kararını hatırlayalım: Boykota çağrı suç değil, ifade özgürlüğüdür

İstanbul başsavcılığının boykot çağrılarına karşı soruşturma başlatması üzerine Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) boykot çağrısını ifade özgürlüğü sayan kararını hatırlattı.

Akdeniz, “Ozan Güven kararında AYM, Turkcell’in Ensar Vakfı’nın kampanyasına destek vermesi ile ilgili boykot çağrısı paylaşımı ifade özgürlüğü saydı. Boykota çağrı suç değil, ifade özgürlüğüdür” dedi.

CHP, e-ticarette “lisans ücreti” düzenlemesinin iptali istemiyle AYM’ye başvurdu

EngelliWeb yazarlarından Ozan Güven, çocuk istismarı iddiasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın bir kampanyasına destek veren Turkcell için boykot çağrısı yapmıştı.

Söz konusu paylaşımı nedeniyle tazminat ödemesine karar verilen Güven, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuş, AYM de 27 Eylül 2023 tarihli kararında ‘boykota çağrının suç değil ifade özgürlüğü’ olduğuna karar vermişti. Dahası Güven’e 18 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedilmişti.

İstanbul başsavcılığının boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatacağını duyurması üzerine bilişim hukuku uzmanı Akdeniz X’ten ilgili AYM kararını hatırlattı ve şunları söyledi:

“Ozan Güven kararında AYM, Turkcell’in Ensar Vakfının kampanyasına destek vermesi ile ilgili boykot çağrısı paylaşımı ifade özgürlüğü saydı. Boykota çağrı suç değil, ifade özgürlüğüdür.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb raporlarının yazarlarından Ozan Güven’in boykot tweeti hakkında hem ceza yargılaması yapılmış, hem hukuk davası açılmış hem de erişim engelleme kararı verilmişti.

Uzun süren hukuk mücadelesi sonunda Ozan Güven hakkında açılan tüm davalar Güven lehine sonuçlandı, erişim engelleme süreci de AYM nezdinde ihlal kararıyla sonuçlandı.”