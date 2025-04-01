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Yaramazlara biraz batar!

Boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul başsavcılığı boykot çağrıları hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından protesto eylemlere katılan 18-22 yaş aralığında 301 genç de tutuklanmıştı.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları hakkında boykot çağrısı yapmış, öğrencilerse 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyadan kampanya başlatmıştı.

İstanbul başsavcılığı, ‘boykot’ çağrısı yapan ve yayanlar hakkında re’sen ‘nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları’ndan soruşturma başlattı

Savcılık, ‘bazı işyerlerine fiziksel ve sözlü şiddet eylemleri’ne ilişkin soruşturmaların da bu soruşturmayla birleştirildiğini duyurdu.

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