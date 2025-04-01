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Yaramazlara biraz batar!

Özel: Gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğrencilerin başlattığı 2 Nisan boykotuna destek verdi: “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.”

Fotoğraf: X

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde yaşları 18-22 arasında yaklaşık 301 genç tutuklanmıştı.


Öğrenciler, 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, belediye başkanları ve tutuklu sıra arkadaşları için 2 Nisan’da hiçbir şey satın alınmaması için çağrı yapmıştı.

Fotoğraf: X/ @eczozgurozel

Özel, X’ten şu açıklamayı yaptı:

“19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum.

Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.”

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