CHP'nin boykot listesinin son hali

Boykot tartışması sürerken, CHP’nin boykot sitesi de güncellendi.
Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.
CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da yurttaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” kampanyası başlattı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Bakanlar da televizyon televizyon dolaşarak boykot karşıtı açıklamalar yaptı, sonra da sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.
Bu arada CHP’nin boykot sitesi de güncellendi.
Tam listede şu markalar yer alıyor:
- Akşam gazetesi
- Audi
- Beyaz TV
- Doğuş Grubu
- Günaydın Restaurant
- Kral FM
- NTV
- Nusr-Et
- Skoda
- Star TV
- Türkiye gazetesi
- Volkswagen
- Yeni Şafak gazetesi
- Espresso Lab
- etstur
- D&R
- İhlas Pazarlama
- İdefix
- CNN Türk
- TRT
- TGRT
- DHA (Demirören Haber Ajansı)
- İhlas Medya Grubu
- A Haber
- ATV
- Sabah gazetesi
- Kanal D
- İhlas Haber Ajansı (İHA)
- Demirören
- İhlas Ev Aletleri
- Turkuvaz Medya Grubu
- Milli Piyango
- Misli
- İddaa