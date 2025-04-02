CHP'nin boykot listesinin son hali

Boykot tartışması sürerken, CHP’nin boykot sitesi de güncellendi.

Görseller: boykotyap.com

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da yurttaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” kampanyası başlattı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bakanlar da televizyon televizyon dolaşarak boykot karşıtı açıklamalar yaptı, sonra da sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

Bu arada CHP’nin boykot sitesi de güncellendi.

Tam listede şu markalar yer alıyor:

Akşam gazetesi

Audi

Beyaz TV

Doğuş Grubu

Günaydın Restaurant

Kral FM

NTV

Nusr-Et

Skoda

Star TV

Türkiye gazetesi

Volkswagen

Yeni Şafak gazetesi

Espresso Lab

etstur

D&R

İhlas Pazarlama

İdefix

CNN Türk

TRT

TGRT

DHA (Demirören Haber Ajansı)

İhlas Medya Grubu

A Haber

ATV

Sabah gazetesi

Kanal D

İhlas Haber Ajansı (İHA)

Demirören

İhlas Ev Aletleri

Turkuvaz Medya Grubu

Milli Piyango

Misli

İddaa