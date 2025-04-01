CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir.” dedi.

Özgür Özel. Fotoğraf: CHP

CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine 24 Mart’ta iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

İstanbul başsavcılığı boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Özel X’ten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısı yaptığı bir videoyu paylaşarak şöyle dedi:

“Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz! Boykot demokratik haktır. 2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir. Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir. Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz.”