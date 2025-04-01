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Yaramazlara biraz batar!

Ticaret bakanı: Boykot çağrısı yapanlara maddi kaybı olan tazminat davası açabilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir” dedi.

Ömer Bolat. Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ‘terör’den serbest bırakılıp ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları hakkında boykot çağrısı yapmış, öğrencilerse 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyadan kampanya başlatmışlardı.

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