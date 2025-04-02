'Azgın azınlık' geri tepti: 'Ağzınızı yıkayın'

Boykot yapacağını açıklayan yurttaşları ‘azgın azınlık’ diye niteleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medyada topa tutuldu.

Ömer Bolat. Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da yurttaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” kampanyası başlattı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bakanlar televizyon televizyon dolaşarak boykot karşıtı açıklamalar yaptı, sonra da sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

Dün CNN Türk’e konuk olan bakan Bolat, boykot yapacağını açıklayanları ‘azgın azınlık’ olarak niteledi.

Alışveriş yapma çağrısı yapan Bolat şöyle konuştu: “Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan’a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz.”

Bakanın sözlerine X’te tepki yağdı.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, şöyle yazdı:

“Milyonlarca yurttaşa hakaret etme noktasına vardıkları şu tutuşma halini anlamak için yandaş kanallarda yapılan feryat figan yayınlara bakmak yetiyor da artıyor. Bu memleketin ezici çoğunluğunun emeğine, vergisine, hayatına çöken de sizsiniz, azgın azınlık da sizsiniz!”

Gezi Parkı davasında yargılanan Mücella Yapıcı, “İsraf en büyük günahtır… ‘Azgın azınlık’ diye kul hakkı yiyip te bir türlü doymayanlara denir…” dedi.

Tepkilerden bazıları şöyle:

Milyonlarca yurttaşa hakaret etme noktasına vardıkları şu tutuşma halini anlamak için yandaş kanallarda yapılan feryat figan yayınlara bakmak yetiyor da artıyor.



Bu memleketin ezici çoğunluğunun emeğine, vergisine, hayatına çöken de sizsiniz, azgın azınlık da sizsiniz!#BOYKOT https://t.co/EjLqkbMz9V — Sera Kadıgil (@serakadigil) April 1, 2025

Kimse boykot yapanlara “azgın azınlık” diyemez. Boykot çağrısı suç değil, demokratik bir tepkidir. Bu çağrıları kriminalize etmek, Anayasa’ya açıkça aykırıdır.



Bu demokratik hakkı bir kişi de kullansa, bir milyon kişi de — bu gerçek değişmez.pic.twitter.com/Zanu1bnIkP — Akademik Ahlak Türkiye / Academic Integrity Turkey (@AcademikAhlak) April 1, 2025

Azgın da sizsiniz, azınlık da. Çünkü hem bir avuçsunuz hem de Türkiye'yi Ortadoğu diktatörlüğüne çevirme niyetindesiniz. Bizler ise makul çoğunluğuz ve kazanacağız. https://t.co/cXihvBN79k — Can Kakışım (@cankakisim) April 1, 2025

"Azgın azınlık"

Ya bi ağzınızı yıkayın milletle ilgili konuşurken.. Bu pis ifadelerden bıktı insanlar, bıktı! pic.twitter.com/MkeSlqqu6C — Çiğdem Akdemir 🌟 🌙 (@akdemircigdem) April 1, 2025

Madem eyleme katılanlar azgın azınlık, geri kalan çoğunluk ile ekonomiyi rahatlıkla çevirebilirsiniz. Bana hakaret eden hiçbir parti ve destekçisini iktisaden desteklemek zorunda değilim. Bugün boykot günü! https://t.co/gHgdUBpHQx — Berk (@berkesen) April 2, 2025