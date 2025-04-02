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Yaramazlara biraz batar!

'Azgın azınlık' geri tepti: 'Ağzınızı yıkayın'

Boykot yapacağını açıklayan yurttaşları ‘azgın azınlık’ diye niteleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medyada topa tutuldu.

Ömer Bolat. Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.


CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da yurttaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” kampanyası başlattı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bakanlar televizyon televizyon dolaşarak boykot karşıtı açıklamalar yaptı, sonra da sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

Dün CNN Türk’e konuk olan bakan Bolat, boykot yapacağını açıklayanları ‘azgın azınlık’ olarak niteledi.

Alışveriş yapma çağrısı yapan Bolat şöyle konuştu: “Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan’a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz.”

Bakanın sözlerine X’te tepki yağdı.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, şöyle yazdı:

“Milyonlarca yurttaşa hakaret etme noktasına vardıkları şu tutuşma halini anlamak için yandaş kanallarda yapılan feryat figan yayınlara bakmak yetiyor da artıyor. Bu memleketin ezici çoğunluğunun emeğine, vergisine, hayatına çöken de sizsiniz, azgın azınlık da sizsiniz!”

Gezi Parkı davasında yargılanan Mücella Yapıcı, “İsraf en büyük günahtır… ‘Azgın azınlık’ diye kul hakkı yiyip te bir türlü doymayanlara denir…” dedi.

Tepkilerden bazıları şöyle:

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Ticaret bakanı: Boykot çağrısı yapanlara maddi kaybı olan tazminat davası açabilir

Boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatıldı

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