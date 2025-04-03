CHP boykot listesine AA ve DBL'i de ekledi

CHP boykot listesine Anadolu Ajansı (AA) ve organizasyon şirketi DBL Entertainment’i de ekledi.

Fotoğraf: AA-DBL Entermaintment / Görseller: boykotyap.org

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti. Site iki gün sonra erişime engellenmişti. Ardından açılan ‘boykotyap.net’se beş gün yayında kaldıktan sonra dün erişime engellenmişti.

Site daha sonra ‘boykotyap.org’ adresiyle açıldı.

Listeye Anadolu Ajansı (AA) ve DBL Entertainment de eklendi.

Boykot listesinin tamamı şöyle:

DBL Entertainment neden listeye girdi?

2010’dan itibaren Diyanet, 2014’ten itibaren Milli Eğitim basın müşavirliği ve 2015’te başbakanlık başdanışmanı olarak atanan Abdülkadir Özkan’ın sahip olduğu DBL Entertainment, dünyaca ünlü sanatçıların Türkiye’deki konser organizasyonlarını yürütüyordu.

Özkan, Maltepe mitingi sırasındaki Espressolab protestolarına ‘vatan hainliği’ demiş, bunun üzerine sanatçılar ve gençler sosyal medyada boykot çağrısı yapmıştı.

Dünyaca ünlü sanatçılar Trevor Noah, Ane Brun ve Britanyalı müzik grubu Muse da konserlerini iptal etmişti. DBL Entertainment de tüm projelerden çekildiğini duyurmuştu.