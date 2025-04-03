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Yaramazlara biraz batar!

Boykot soruşturması: Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı

‘Şakir Paşa Ailesi’ dizisinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu boykot soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fotoğraf: Instagram

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.


Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

İstanbul başsavcılığı boykot çağrılarına ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlamıştı.

Soruşturmada 16 kişi için gözaltı kararı verilmiş, bu sabah 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Oyuncular Sendikası’na göre soruşturmada Üzümoğlu da gözaltında.

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