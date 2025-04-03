Boykot soruşturması: 10 kişi gözaltında

Boykot soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 10’u gözaltına alındı.

Görseller: boykotyap.org

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

İstanbul başsavcılığı boykot çağrılarına ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlamıştı.

Soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 10’u gözaltına alındı.