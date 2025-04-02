Boykot sitesi yine kapatıldı

CHP’nin boykot listesini paylaştığı ‘boykotyap.com’un ardından açılan ‘boykotyap.net’ de erişime engellendi.
Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.
CHP lideri Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti. Bu site iki gün sonra erişime engellenmişti.
Engellemeden yaklaşık 12 saat sonraysa site ‘boykotyap.net’ adresiyle geri dönmüştü.
İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre bu site de erişime engellendi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, engelleme kararını kimin ve hangi iddiayla talep ettiğinin henüz bilinmediğini söyledi.
Sitede yer alan markalar ve kuruluşların son haliyse şu şekildeydi:
- Akşam gazetesi
- Audi
- Beyaz TV
- Doğuş Grubu
- Günaydın Restaurant
- Kral FM
- NTV
- Nusr-Et
- Skoda
- Star TV
- Türkiye gazetesi
- Volkswagen
- Yeni Şafak gazetesi
- Espresso Lab
- etstur
- D&R
- İhlas Pazarlama
- İdefix
- CNN Türk
- TRT
- TGRT
- DHA (Demirören Haber Ajansı)
- İhlas Medya Grubu
- A Haber
- ATV
- Sabah gazetesi
- Kanal D
- İhlas Haber Ajansı (İHA)
- Demirören
- İhlas Ev Aletleri
- Turkuvaz Medya Grubu
- Milli Piyango
- Misli
- İddaa
CHP tarafından oluşturulan boykot listesi web sitesi (https://t.co/Ry7dL0Pt4l), İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile erişime engellendi. Engelleme kararını kimin ve hangi iddia ile talep ettiği ise henüz bilinmiyor. https://t.co/dh13q1AQ0P— Yaman Akdeniz (@cyberrights) April 2, 2025