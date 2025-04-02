Boykot sitesi yine kapatıldı

CHP’nin boykot listesini paylaştığı ‘boykotyap.com’un ardından açılan ‘boykotyap.net’ de erişime engellendi.

Görsel: boykotyap.net

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

CHP lideri Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti. Bu site iki gün sonra erişime engellenmişti.

Engellemeden yaklaşık 12 saat sonraysa site ‘boykotyap.net’ adresiyle geri dönmüştü.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre bu site de erişime engellendi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, engelleme kararını kimin ve hangi iddiayla talep ettiğinin henüz bilinmediğini söyledi.

Sitede yer alan markalar ve kuruluşların son haliyse şu şekildeydi:

Akşam gazetesi

Audi

Beyaz TV

Doğuş Grubu

Günaydın Restaurant

Kral FM

NTV

Nusr-Et

Skoda

Star TV

Türkiye gazetesi

Volkswagen

Yeni Şafak gazetesi

Espresso Lab

etstur

D&R

İhlas Pazarlama

İdefix

CNN Türk

TRT

TGRT

DHA (Demirören Haber Ajansı)

İhlas Medya Grubu

A Haber

ATV

Sabah gazetesi

Kanal D

İhlas Haber Ajansı (İHA)

Demirören

İhlas Ev Aletleri

Turkuvaz Medya Grubu

Milli Piyango

Misli

İddaa