Boykot sitesi ikinci kez geri geldi

CHP’nin boykot listesinin paylaşıldığı ‘boykotyap.com’ ve ‘boykotyap.net’in erişime engellenmesinin ardından üçüncü adres duyuruldu: ‘boykotyap.org’

Fotoğraf: boykotyap.org

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti. Bu site iki gün sonra erişime engellenmişti.

Ardından açılan ‘boykotyap.net’ ise beş gün yayında kaldıktan sonra bu akşam erişime engellenmişti.

Özel, X hesabından yeni adresi duyururken “Herkesi bu listedeki markaları boykot etmeye davet ediyorum. Sosyal medyada farklı listeler dolaşsa da gerçek listemiz budur” dedi.

Sitede yer alan markalar ve kuruluşlar şöyle: