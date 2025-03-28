Erişime engellenmişti: Boykot sitesi adres değiştirdi

CHP’nin erişime engellenen boykot sitesi (boykotyap.com), boykotyap.net adresiyle geri döndü.
Yeni site CHP İletişim’in X hesabından “Guess who’s back? (Bilin bakalım kim döndü)” notuyla duyuruldu. Paylaşıma sitenin yeni adresi de (boykotyap.net) eklendi.
Guess Who’s Back???https://t.co/J4o5tsIdUc ♥️#SÜREKLİBOYKOT pic.twitter.com/qC0kvG3Vj5— CHP İletişim (@CHP_iletisim) March 28, 2025
Ne olmuştu?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı.
CHP genel başkanının mitingde açıkladığı liste şöyleydi:
- Espressolab
- D&R
- İdefix
- Kilim Mobilya
- İhlas ev aletleri
- Milli Piyango
- Misli.com
- iddaa.com
- ETS
- Milangaz
- Likidgaz
- Türk Petrol
- Demirören AVM
CHP lideri aynı mitingde bir web sitesinin açılacağından, boykotun buradan takip edileceğinden söz etmişti.
Özel, ertesi gün Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol’ü listeden çıkardığını açıklamıştı.
‘boykotyap.com’ adresli site 25 Mart akşam saatlerinde yayına girmişti. Özel’in mitingde açıkladığı Kilim Mobilya, sitede yer almamıştı.
Site dün gece Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmişti.
Siteye VPN’le erişilebiliyor.