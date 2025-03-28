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Yaramazlara biraz batar!

Erişime engellenmişti: Boykot sitesi adres değiştirdi

CHP’nin erişime engellenen boykot sitesi (boykotyap.com), boykotyap.net adresiyle geri döndü.

Görseller: boykotyap.com

Yeni site CHP İletişim’in X hesabından “Guess who’s back? (Bilin bakalım kim döndü)” notuyla duyuruldu. Paylaşıma sitenin yeni adresi de (boykotyap.net) eklendi.


Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. 

CHP genel başkanının mitingde açıkladığı liste şöyleydi:

  • Espressolab
  • D&R
  • İdefix
  • Kilim Mobilya
  • İhlas ev aletleri
  • Milli Piyango
  • Misli.com
  • iddaa.com
  • ETS
  • Milangaz
  • Likidgaz
  • Türk Petrol
  • Demirören AVM

CHP lideri aynı mitingde bir web sitesinin açılacağından, boykotun buradan takip edileceğinden söz etmişti.

Özel, ertesi gün Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrol’ü listeden çıkardığını açıklamıştı.

‘boykotyap.com’ adresli site 25 Mart akşam saatlerinde yayına girmişti. Özel’in mitingde açıkladığı Kilim Mobilya, sitede yer almamıştı.

Site dün gece Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmişti.

Siteye VPN’le erişilebiliyor.

Boykot sitesine erişim engellendi

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