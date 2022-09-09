Akşam Postası / 9 Eylül 2022

Kılıçdaroğlu, Diken’in ‘beşli çete’ haberini doğruladı: Arkasında kim var biliyorum

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Kimilerine göre ‘terör’ hep devam etsin ama sadece HDP arasına mesafe koysun. HDP’ye göreyse tümden ve barış yoluyla bitsin. Sizce şiddetle arasına mesafe koyması gerekenler gerçekte kimler” diye sordu.

AB’den yeni yaptırım: Ruslara vize kolaylığı anlaşması askıya alındı

Avrupa Birliği (AB), pazartesiden itibaren Rus vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ndeki ülkelere seyahatlerinde kolaylaştırılmış vize haklarından faydalanamayacağını duyurdu.

‘Nas’la geçen bir yıl: Beş maddede ‘faiz’ hüsranı

Merkez Bankası (MB) yaklaşık bir yıl önce enflasyondaki yükselişe geleneksel para politikası yanıtı olan faiz artışıyla tepki vermek yerine cari fazla hedefleyeceğini belirterek, faiz indirim sürecini başlatmıştı. MB böylece faizleri artıran dünya genelindeki diğer merkez bankalarından ayrıştı.

Demirtaş’tan ‘HDP önce terörle araya mesafe koysun’ diyenlere sorular

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Kimilerine göre ‘terör’ hep devam etsin ama sadece HDP arasına mesafe koysun. HDP’ye göreyse tümden ve barış yoluyla bitsin. Sizce şiddetle arasına mesafe koyması gerekenler gerçekte kimler” diye sordu.

‘Yavaş için imza toplayacak’ iddialarını yalanlayan Akşener: Eylül linci başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı aday yapmak için imza toplama kampanyası başlatacağına dair iddiaları yalanladı. Akşener, ”Eylül linci başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu” dedi.

Beylikdüzü’nde iki yaşındaki çocuğa istismar iddiası: ‘Aile otopsiye direndi’

İstanbul Beylikdüzü’nde ‘balkondan düştü’ denerek hastaneye götürülen ve burada hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ön otopsi raporunda ‘tecavüz edildiği yönünde kuvvetli bulgular’ yer aldı.

RTÜK, LGBTİ+ karşıtı mitingin tanıtımını ‘kamu spotu’ diye önerdi; Başkan Şahin ‘Mevzuata uygun’ diyerek savundu

RTÜK’ün LGBTİ+ karşıtı bir yürüyüşün tanıtımını ‘kamu spotu’ adı altında tavsiye ettiği ortaya çıkmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu kararı “Mevzuata aykırı değil” diyerek savundu.

Erdoğan: Rezervler için dost ülkeler de destek veriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Balkan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, rezervlerin arttığını söylerken, bu konuda ‘dost ülkelerden destek’ gördüklerini belirtti.

Çorlu tren faciasının soruşturması genişletildi: Dokuz kişiye daha dava açıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin dokuz kamu görevlisine daha dava açıldı. Daha önce yargılanan dört kişiyle birlikte davada yargılananların sayısı 13 oldu.

Halk kraliçeye ağlıyor: Hayatının aşkının yanında… Onu severek büyütüldüm

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ölümü yediden yetmişe ülkesindeki milyonlarca kişiyi üzdü. Büyük çoğunluğu tahtta ondan başka birini görmemişti. Ülkenin en uzun tahtta kalan isminin İskoçya’daki Balmoral Şatosu’ndan ölüm haberi gelince sevenleri yaşadığı yerlerin kapısına akın etti.

Kutlamalar ‘Zafer Yürüyüşü’yle başladı: İzmir’de 100’üncü yıl coşkusu

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü halkın katılımıyla kutlanıyor. Zafer Yürüyüşü’yle başlayan etkinlikler yarın da devam edecek.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

Dün, Türkiye’den dört takım UEFA Avrupa ve UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etti. Alınan sonuçlar doğrultusunda Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 20’nci sıraya yükseldi.

Bakanlıktan özel yurt ücretine zam sınırı: Bugün hesaplansa yüzde 117

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Bu ücretlere yapılabilecek en yüksek zam oranı yurt içi üretici (Y-ÜFE) ve tüketici (TÜFE) fiyatları endekslerinin toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak.

Göz göre göre ihmal: İnternetten zayıflama ilaçlarının satışı durdurulmuyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, e-ticaret platformlarında ‘takviye edici gıda’ adıyla bitkisel ilaç satışının durdurulması için girişimlerden sonuç alamadıklarını söyledi.

Almanya’da ucuzluk marketinde satılan ‘Türkiye tatili’ kısa sürede tükenmiş

Alman ucuz marketler zinciri Lidl, Side’de Ocak 2023 için 599 avroya sattığı üç haftalık tatilin yoğun ilgi üzerine kısa sürede tükendiğini duyurdu.

Ethereum’da beklenen güncelleme geliyor: Kriptolar dar bandı kırabilecek mi?

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ether’in temelini oluşturan blokzinciri Ethereum, yakında yeni jetonlar oluşturmak ve sistemi işletmek için gereken enerji miktarını azaltmayı vadeden büyük bir yazılım güncellemesinden geçecek.

Prestijli bilim dergisinde bir Türk fizikçi: Erkcan Özcan

Dünyanın en popüler ve prestijli fizik dergilerinden ‘Physics Today’, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Erkcan Özcan’la söyleşi yayımladı. Özcan, üniversitedeki protestolardan fiziği geniş kitlelere sevdirdiği Youtube yayınlarına, Türkiye Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’ndeki görevinden gelecek planlarına pek çok konuda soruları cevapladı.