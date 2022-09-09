Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden ‘alınmadı’: Hedef saptırmak istiyorlar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isim vermeden bazı araştırmacı ve yazarlara tepki gösterdiği ifadeleri okuduğunu ve ‘üzerine alınmadığını’ söyledi.

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Kılıçdaroğlu bir süredir isim vermeden bazı gazeteci ve anket şirketlerini eleştiriyor. Diken’in edindiği bilgilere göre bunda CHP’ye hazirandan bu yana giden, ama son dönemde ete kemiğe bürünen bazı bilgiler etkili.

Bu bilgilere göre kamuoyunu yönlendirmek için bazı isimlere sermaye kesimleri tarafından para aktarıldı. Bazı sermaye sahipleri, hem kimi anket şirketleri hem de ‘tarafsız görünen’ gazetecilerle maddi ilişkiye girdi.

Kılıçdaroğlu’nu bu çıkışa iten süreci son olarak ‘CHP’den liste iddiası: Sermaye ve AKP para dağıtıyor’ başlığıyla haberleştirmiştik.

Kılıçdaroğlu’nun dünkü ‘Alo Holding’ paylaşımı da, sermaye gruplarının hamlelerine karşı çıkışlarına bir örnekti.

CHP lideri dün Twitter’dan isim vermeden kendisini hedef alan yazar ve kamuoyu araştırmacılarına tepki gösterdi. Bunların daha önce ‘yandaş’ olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “‘Alo Holdinglerin‘ medyası bana ders vermeyi bıraksın” dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP liderinin paylaşımı sonrası kendisine “Kılıçdaroğlu sana çok ağır girişti” mesajları yağdığını belirtirken “Açtım baktım. Vallahi de, billahi de hiç üzerime alınmadım. Ama belli ki, birileri bu sözlerin bana yönelik olduğunu düşünüyor ya da bana yönelterek hedef saptırmak istiyordu” dedi.

Daha sonra bu sözleri Kılıçdaroğlu’na ‘yakın dostları’ aradığını belirten Altaylı, “Ne seninle ne de sizin yayın grubu ile ilgili değil sözleri. Daha bir hafta önce sizin ekrandaydı Kemal bey” cevabını aldığı yazdı.

“Benim açımdan da konu kapandı” diyen Altaylı, şunları yazdı: ”‘Hayır bana demişsiniz’ diyecek halim yok. Ayrıca çok da önemli değil, Kemal Bey bunları bana da söylemiş olabilirdi. İktidardan zaten çok böyle sözler işittim yıllardır. Alışkınım. Bugüne kadar herhangi bir kabalığını görmediğim, her zaman nazik Kemal Bey’e yanıt bile vermezdim. ‘Sinirlenmiş’ der geçerdim.

Ama yine de üzülürdüm. Medyaya, gazetecilere karşı bu kaba üslubun muhalefetin de tarzı haline gelmiş olmasına üzülürdüm. Bırakın gazeteciler istediğini yazsın söylesin. Ekonomiyi toparlamak zaman alabilir. Ama üslup değişikliği bir anda yapılabilir. Haksız mıyım!

Altaylı, konuyla ilgili kendisini işaret medya organlarınaysa hakaret etmeyi ihlal etmedi.