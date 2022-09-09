‘Yavaş için imza toplayacak’ iddialarını yalanlayan Akşener: Eylül linci başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı aday yapmak için imza toplama kampanyası başlatacağına dair iddiaları yalanladı. Akşener, ”Eylül linci başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu” dedi.

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Akşener, CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık’ açıklaması sonrası başlayan tartışmalarla ilgili Sözcü’den Deniz Zeyrek’e şunları söyledi: “Eylül linci başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti’yi linç etmek için harekete geçiyor. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi amaçlıyor anlamaya çalışıyoruz.”

İstanbul’un AKP’nin kalesi gibi görünen muhafazakâr semtlerine yaptığı ziyarette gördüğü ilgiye dikkat çeken Akşener, partisinin sahada yükselişe geçtiği zamanlarda böyle bir linç ortamı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

‘İBB’ye Ekrem bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim’

İmamoğlu ve Yavaş ziyaretleri hakkında da konuşan Akşener, “İBB’ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim. Bu hafta bir açılışlarına katılacağım. Öncesinde makamda ziyaret etmek istedim. Aynı şekilde Ankara’da da açılışlar var ve öncesinde Mansur Bey’i ziyaret edeceğim” dedi.

Akşener, ‘Mansur Yavaş’ı aday yapmak için imza toplama kampanyası’ iddialarına “Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum” yanıtını verdi.