Bakanlıktan özel yurt ücretine zam sınırı: Bugün hesaplansa yüzde 117

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Bu ücretlere yapılabilecek en yüksek zam oranı yurt içi üretici (Y-ÜFE) ve tüketici (TÜFE) fiyatları endekslerinin toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak.

TÜİK rakamlarına göre ağustosta yıllık bazda TÜFE yüzde 80,21, Y-ÜFE de yüzde 143,8 arttı. Bakanlığın belirlediği formüle göre zam oranı bugün hesaplansaydı özel öğrenci yurtları, ücreti en fazla yüzde 117 artırabilecekti.

Öğrenciler geçen sene ‘Barınamıyoruz Hareketi’ altında çeşitli eylemler düzenlemişti. (Fotoğraf: Diken)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yüksek öğrenim özel barınma hizmetleri yönetmeliğiyle gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine esaslar belirlendi.

Yönetmeliğin ücret ve yükümlülükler başlıklı maddesine göre, özel yurtlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini, her yıl temmuz sonuna kadar, yeni hizmete açılan kurumlarsa açıldıktan sonra bir ay içinde belirleyerek Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne bildirecek ve söz konusu ücret il müdürlüğünce onaylanacak. Bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamayacak.

Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemeyecek ve barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilecekler.

Talepler, kapasitenin yarısına kadar karşılanacak

Yönetmeliğe göre ücret sınırlamasından yararlanmak isteyen öğrenciler ders yılı bitmeden özel yurtlara kayıt yenileme başvurusunda bulunacaklar. Bu kurumlar, kayıtlı öğrencilerden gelecek olan kayıt yenileme taleplerini başvuru tarihi esas alınmak suretiyle kapasitelerinin yarısına kadar karşılamak zorunda olacaklar.