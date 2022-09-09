Yeniden görülen Adnan Oktar davası ertelendi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yargılamada hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72’si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın dördüncü gününde, etkin pişmanlıktan faydalanan bazı sanıklar dinlendi.

Fotoğraf: AA

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmanın dördüncü gününde, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklarla bir kısım tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

AA’nın haberine göre duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Müge Ö.’nün beyanlarına karşı sanık Adnan Oktar, söz alarak bu beyanları reddetti ve soru sormak için söz aldı. Oktar’ın savunmasında “Hakimi reddediyorum” demesi üzerine tüm sanıklar el kaldırarak, “Hakimi reddediyoruz” şeklinde bağırdı.

Reddi hakim talebiyle ilgili savcı, bu talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti, talebi karara bağlamak için duruşma salonundan ayrıldı. Duruşma 12 Eylül pazartesi gününe ertelendi.

Dava hakkında

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021’de açıkladığı kararında, örgüt yöneticisi olmak suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna’ya ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkeme 107 sanığa ‘örgüt üyeliği’ suçundan dört yıl altışar ay, 20 sanığa da ‘örgüte üye olmak’, ‘gerçeğe aykırı mal bildirme’, ‘örgüte yardım etme’, ‘suçluyu kayırma’, ‘ruhsatsız silah taşıma’ ve ‘tehdit’ suçlarından bir yıl sekiz aydan 11 yıl üç aya kadar değişen sürelerde hapis cezası vermişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığa ‘örgüte üye olmak’ suçundan 11’er ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını karara bağlamıştı.

Sanık Mustafa Kuşçu, Ozan Süer ve Turgut Aksu’nun tahliyesine karar veren mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Sanıklardan üçünün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık’ın tutuklanmalarına karar vermişti.

Bir kısım sanıkların bazı suçlardan beraatini kararlaştıran heyet, 80 sanığı ise çeşitli suçlardan üç yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi ise Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84’ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Alınan kararda suç örgütü lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy’un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi başsavcılığı da tahliyelerin ‘usul ve yasaya aykırı’ olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2’nci Ceza Dairesi’ne yeniden itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61’i hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 50’si gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmış, dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilmişti.