Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

Dün, Türkiye’den dört takım UEFA Avrupa ve UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etti. Alınan sonuçlar doğrultusunda Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 20’nci sıraya yükseldi.

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Dün, Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde, Sivasspor’la Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’ndaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i 2-1 yendi. UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında da Başakşehir, İskoç ekibi Hearts’i 4-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nda Sivasspor sahasında Slavia Prag’la 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup oldu.

Gecenin sonuçları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin yeri değişti. Skorer’in aktardığına göre Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor’dan gelen puanlarla birlikte Türkiye, sıralamada tekrar 20’nci sıraya yükseldi.

Gecenin ardından oluşan sıralama şöyle:

17. Hırvatistan 25 bin 150

18. Yunanistan 24 bin 725

19. Danimarka 24 bin 625

20. Türkiye 23 bin 700

21. İsrail 23 bin 250

22. Kıbrıs Rum Kesimi 22 bin 275