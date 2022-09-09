Finlandiya, Türkiye’nin iade taleplerini reddetti: Yeniden değerlendirmeyeceğiz

Finlandiya, Türkiye’nin iadesini istediği ancak reddedilen dosyaların yeniden gözden geçirilmeyeceğini açıkladı.

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Finlandiya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sonja Varpasuo Türkiye’nin, iadeleri reddedilen altı dosyanın yeniden incelenerek karara bağlanmasını talep ettiğini söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre Varpasuo, “Kararlar nihai. Türkiye’ye bu vakaların yeniden değerlendirilemeyeceği bildirildi” dedi.

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından NATO’ya üye olmak istediklerini açıklamış, Türkiye bu üyeliği onaylamak için İsveç ve Finlandiya’daki PKK ve Gülen Cemaati üyesi olmakla suçladığı 33 ismin iade edilmesini istemişti.

Türkiye şarta bağlamıştı

Haftalarca süren tartışmaların ardından her üç ülke arasında haziran sonunda üçlü muhtıra imzalanmış ve Türkiye bu ülkelerin NATO’ya katılımına vetosunu kaldıracağını duyurmuş; ancak bu ülkelerin NATO’ya kabul edilmesini bu kişileri Türkiye’ye iade etme koşuluna bağlamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 20 Ağustos’taki açıklamasında, İsveç’in şimdiye dek sadece bir kişiyi iade ettiğini, bu kişinin de dolandırıcılık suçundan arandığını belirtmişti. Bakan Bozdağ, Finlandiya’nınsa ‘terör’ suçlarından istenen kimseyi Türkiye’ye iade etmediğini ifade etmişti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olabilmeleri için ittifak üyelerinin istisnasız tamamının buna onay vermesi gerekiyor.