Göz göre göre ihmal: İnternetten zayıflama ilaçlarının satışı durdurulmuyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, e-ticaret platformlarında ‘takviye edici gıda’ adıyla bitkisel ilaç satışının durdurulması için girişimlerden sonuç alamadıklarını söyledi.

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Muğla’da kiloları nedeniyle zayıflama ilacı kullandığı ileri sürülen 15 yaşındaki Egehan Bülbül’ün ölümü üzerine konuşan Saydan, sendika olarak Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) e-ticaret siteleriyle ilgili başvuruların gözardı edildiğini söyledi:

“Başta en çok kullanıcıya sahip e-ticaret platformları olmak üzere kanunlara ve vatandaş sağlığına aykırı şekilde internet üzerinden ‘takviye edici gıda’ gibi masum bir ismin arkasına saklanarak pazarlanan ‘bitkisel ilaçların’ ve münhasıran eczanelerimizde satılması gereken ilaçların satışlarının durdurulması, alınacak filtreleme önlemleriyle bu tip ilanların engellenmesi amacıyla başvurularımızın göz ardı edilmesi, önlem alınmaması çok üzücü.”

‘İnternette satılanların gerçek olup olmadığı meçhul’

İlacın satış yerinin sadece eczaneler olduğunu vurgulayan Saydan, “Kargoyla gönderilmesi durumunda kişilere uygun şartlarda taşınmamış ilaç ulaşabiliyor. Kaldı ki internette satılan ürünlerin gerçek ilaç olup olmadığının tespit ve kontrolü de mümkün değil” dedi.

“Daha ne kadar vatandaş hayatını kaybedince bu yanlışı durduracağız” diye soran Saydan, şöyle devam etti: “Öncelikle ilgili bakanlığın (Tarım ve Orman Bakanlığı) bu ürünlerden elini çekmesi ve vazgeçmesi, asıl sahibi Sağlık Bakanlığı’na devretmesi gerekiyor. İlaç olan her ürünün insanlarımıza verilme yeri mutlaka eczanelerimiz olmalıdır” diye konuştu.

TEİS bu tarz ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp eczaneler üzerinden sunulması, her türlü tanıtımın kontrol altına alınmasını sağlayıcı düzenlemelerin halk sağlığı ve hasta güvenliği açısından daha doğru ve emniyetli olacağını savunuyor.

‘Zayıflama ilaçları öldürmeye devam eder’

Bu ilaçların ruhsatları, izinleri kontrolsüz verildikçe zayıflama ilaçlarının ölüm saçmaya devam edeceğini belirten Saydan, “Bu ilaçların Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini kamuoyu aracılığıyla yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Öte yandan ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Bülbül’ün bir süredir kiloları nedeniyle zayıflama ilacı kullandığı iddia edildi. Uzmanlar, internette satılan bu tür ilaçların kalp hızını ve kan basıncını artırması nedeniyle ölümcül olduğu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, internetten satılan ilaçların yüzde 50’si sahte. Bu yüzden her yıl 1 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor.