Reuters: Erdoğan bu ay içinde Biden’la görüşmek için ABD’ye gidebilir

ABD Başkanı Joe Biden’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu ay içinde ABD silahlarını, Ukrayna savaşını ve Suriye’yi değerlendirecekleri bir görüşme için iki ülkenin iletişim halinde olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Görüşmeye ilişkin çalışmayı, üst düzey bir Türk yetkili Reuters’a anlattı.

NATO üyesi Türkiye, Moskova ve Kiev arasında bir denge tutturma çabasında hem Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştirerek Ukrayna’ya silah yolluyor, hem de Rusya’ya yaptırımlara karşı çıkarak ticari, turistik ve yatırım ilişkilerini sürdürüyor.

Yetkili, Erdoğan’ın eylülde ABD’nin başkenti Washington’a seyahat etmesinin beklendiğini söyledi.

‘F-16 adımlarına benzer gelişmeler tahmin ediyorum’

Biden ile Erdoğan en son haziranda İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde görüşmüşlerdi. Görüşmeden sonra Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı kullandığı veto oyunu geri çekmişti. Rusya, iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliğine şiddetle karşı çıkıyor.

NATO zirvesinin sonunda Biden da, Washington’ın F-16 savaş uçaklarını Türkiye’ye satması gerektiğini ve bunun için şart olan ABD Kongresi’nden çıkacak onayın elde edilebileceğine güvendiğini söylemişti.

Yetkili, “Biden’la son görüşmeden sonra ABD hükümeti, F-16 uçakları gibi bazı konularda taleplerimize yönelik adım attı. Benzer gelişmeler gerçekleşeceğini tahmin ediyorum” dedi.

Ankara’nın Rus yapımı S-400 savunma sistemlerini almasının ardından geçtiğimiz birkaç yılda ABD Kongresi’nde Türkiye’ye dair ‘hissiyatın kötüleşmesi’ yaptırımları ve Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasıyla sonuçlanmıştı.

Yetkili, iki liderin görüşmede Ukrayna savaşını, Türkiye-Rusya ilişkilerini ve Ukrayna tahıl anlaşmasını ele alacağını bildirdi.

‘Suriye’de artık yeni bir sayfa açılabilir‘

ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki YPG’ye destek vermesi Washington yönetimiyle Ankara arasında gerilim yaratıyor. ABD’nin müttefiklerinden biri olan YPG, Türkiye tarafından terör örgütü sayılıyor.

Yetkili, “Suriye’de artık yeni bir sayfa açılabilir ve ABD’nin bu bağlamda adım atması gerekiyor. Aynı şekilde YPG tehdidinin de değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı ABD yetkilileri bunun farkında” dedi.

Yunanistan’ı da konuşabilirlermiş

Yetkili Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin de görüşmede ele alınmasının olası olduğunu belirtti. İki ülkenin ilişkileri, Doğu Akdeniz’de kronik gerilime sebep olan konulardan biri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na gidildiğinde ABD Başkanı ile orada bir görüşme fırsatı bulunursa ABD’nin Yunanistan konusunda attığı adımların da dile geleceğini belirtmişti.